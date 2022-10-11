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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221011/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062174006.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 11 Ekim 2022 sabahında 18.60 bandını test etti ve ardından 18.58 seviyesine indi. Euro ise 18.02 liradan işlem görüyor. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T09:29+0300
2022-10-11T09:29+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
çeyrek altın
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.57 lira, satış fiyatı 18.58 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.00 lira alış fiyatı, 18.01 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 0.9676 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, tekrar 1700 dolar seviyesinin altına gerilerken, uluslararası piyasada 1664 dolar seviyesinde alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 996 lira, çeyrek altın 1654 lira, yarım altın 3309 lira, cumhuriyet altını 6595 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/dolar-rekor-seviyenin-hemen-altinda-altin-fiyatlarinda-dusus-suruyor-1062137638.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:29 11.10.2022
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Dolar, 11 Ekim 2022 sabahında 18.60 bandını test etti ve ardından 18.58 seviyesine indi. Euro ise 18.02 liradan işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.57 lira, satış fiyatı 18.58 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.00 lira alış fiyatı, 18.01 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/Dolar paritesi ise 0.9676 seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, tekrar 1700 dolar seviyesinin altına gerilerken, uluslararası piyasada 1664 dolar seviyesinde alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 996 lira, çeyrek altın 1654 lira, yarım altın 3309 lira, cumhuriyet altını 6595 liradan el değiştiriyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
EKONOMİ
Dolar rekor seviyenin hemen altında, altın fiyatlarında düşüş sürüyor
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