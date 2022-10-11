https://sputniknews.com.tr/20221011/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062174006.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar, 11 Ekim 2022 sabahında 18.60 bandını test etti ve ardından 18.58 seviyesine indi. Euro ise 18.02 liradan işlem görüyor. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T09:29+0300

2022-10-11T09:29+0300

2022-10-11T09:29+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

çeyrek altın

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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.57 lira, satış fiyatı 18.58 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18.00 lira alış fiyatı, 18.01 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 0.9676 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, tekrar 1700 dolar seviyesinin altına gerilerken, uluslararası piyasada 1664 dolar seviyesinde alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 996 lira, çeyrek altın 1654 lira, yarım altın 3309 lira, cumhuriyet altını 6595 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221010/dolar-rekor-seviyenin-hemen-altinda-altin-fiyatlarinda-dusus-suruyor-1062137638.html

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