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Diyarbakır'da özel düzenekle petrol çalan çete çökertildi
Diyarbakır'da özel düzenekle petrol çalan çete çökertildi
Diyarbakır'da kurdukları düzenekle bir şirketin boru hattından petrol çalan 'sondaj' çetesi çökertildi. Petrol sondajcılarının, ağaçlık alanda gizli depoları... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T10:47+0300
2022-10-12T10:47+0300
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türkiye
diyarbakır
petrol
düzenek
hırsız
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Diyarbakır'da boru hatlarına düzenek yerleştirerek petrol çaldığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.Özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da çalışma başlattı.Ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fizik takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığını tespit etti.Belirlenen silahlı çete üyelerine yönelik "Sondaj Operasyonu"nda 16 şüpheli yakalandı. Ayrıca, çeteye ait çok sayıda silah ele geçirildi.Ağaçlık alanda depolama düzeneği kurmuşlarÇete üyelerinin ham petrolü çalarken kullandıkları yöntemler de deşifre edildi.Şüphelilerin, hazırladıkları düzenekleri petrol borularına yerleştirerek, özel bir vanayla hattın dışına petrol akışını sağladıkları ve varilleri ham petrolle doldurarak ağaçlık alanda bulunan gizli depolara naklettikleri belirlendi.Çalınan petrollerin depolandığı yaklaşık 70 tonluk varil de ele geçirildi.
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türkiye, diyarbakır, petrol, düzenek, hırsız
türkiye, diyarbakır, petrol, düzenek, hırsız

Diyarbakır'da özel düzenekle petrol çalan çete çökertildi

10:47 12.10.2022
© İHA / MURAT BAŞALDiyarbakır'da özel düzenekle petrol çalan çete çökertildi
Diyarbakır'da özel düzenekle petrol çalan çete çökertildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© İHA / MURAT BAŞAL
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Diyarbakır'da kurdukları düzenekle bir şirketin boru hattından petrol çalan 'sondaj' çetesi çökertildi. Petrol sondajcılarının, ağaçlık alanda gizli depoları da ortaya çıktı.
Diyarbakır'da boru hatlarına düzenek yerleştirerek petrol çaldığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fizik takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığını tespit etti.
Belirlenen silahlı çete üyelerine yönelik "Sondaj Operasyonu"nda 16 şüpheli yakalandı. Ayrıca, çeteye ait çok sayıda silah ele geçirildi.

Ağaçlık alanda depolama düzeneği kurmuşlar

Çete üyelerinin ham petrolü çalarken kullandıkları yöntemler de deşifre edildi.

Şüphelilerin, hazırladıkları düzenekleri petrol borularına yerleştirerek, özel bir vanayla hattın dışına petrol akışını sağladıkları ve varilleri ham petrolle doldurarak ağaçlık alanda bulunan gizli depolara naklettikleri belirlendi.
Çalınan petrollerin depolandığı yaklaşık 70 tonluk varil de ele geçirildi.
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