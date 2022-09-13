https://sputniknews.com.tr/20220913/6-hirsiz-8-dakikada-80-bin-liralik-malzeme-caldi-1061127063.html
6 hırsız 8 dakikada 80 bin liralık malzeme çaldı
6 hırsız 8 dakikada 80 bin liralık malzeme çaldı
Maltepe Bağdat Caddesi'nde inşaat işçisi gibi giyinerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Meydan Projesi şantiyesine gelen 6 kişi, bekçiye kendilerini... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T11:51+0300
2022-09-13T11:51+0300
2022-09-13T11:51+0300
türkiye
hırsız
hırsızlık
istanbul
ibb
inşaat
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İBB'nin Bağdat Caddesi'ndeki Maltepe Meydan Projesi şantiyesine dün saat 06.30 sıralarında giren 6 şüpheli, 8 dakika içinde yaklaşık 80 bin lira değerindeki beton kalıp malzemeleri çaldı.İnşaat işçisi gibi giyindikleri dikkat çeken hırsızlar, malzemeleri elden ele taşıyarak araçlarına yükledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçi kıyafeti giyen 3 hırsızın beton kalıp malzemelerini alarak diğer arkadaşlarına uzattığı görülüyor. Bekçiye kendilerini işçi gibi tanıtan şüphelilerin, beton kalıplarını başka bir alana götüreceklerini, şantiye şefinin de haberdar olduğunu söyledikleri öğrenildi.Hırsızların şantiye şefini uzaklaştırmak için, taşıma işinden sonra kahvaltı yapmak için börek almasını istedikleri, bunun için 50 lira verdikleri iddia edildi. Öte yandan şantiye alanı havadan da görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20220907/sultangazideki-tekstil-atolyesinden-175-bin-lira-degerinde-deri-ceket-caldilar-1060911313.html
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hırsız, hırsızlık, istanbul, ibb, inşaat
hırsız, hırsızlık, istanbul, ibb, inşaat
6 hırsız 8 dakikada 80 bin liralık malzeme çaldı
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Maltepe Bağdat Caddesi'nde inşaat işçisi gibi giyinerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Meydan Projesi şantiyesine gelen 6 kişi, bekçiye kendilerini çalışan olarak tanıtarak şantiyedeki beton kalıpları geldikleri araca yükleyerek kaçtı. Şantiyedeki zararın 80 bin lira olduğu belirtilirken, polis kaçan hırsızları arıyor.
İBB'nin Bağdat Caddesi'ndeki Maltepe Meydan Projesi şantiyesine dün saat 06.30 sıralarında giren 6 şüpheli, 8 dakika içinde yaklaşık 80 bin lira değerindeki beton kalıp malzemeleri çaldı.
İnşaat işçisi gibi giyindikleri dikkat çeken hırsızlar, malzemeleri elden ele taşıyarak araçlarına yükledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçi kıyafeti giyen 3 hırsızın beton kalıp malzemelerini alarak diğer arkadaşlarına uzattığı görülüyor. Bekçiye kendilerini işçi gibi tanıtan şüphelilerin, beton kalıplarını başka bir alana götüreceklerini, şantiye şefinin de haberdar olduğunu söyledikleri öğrenildi.
Hırsızların şantiye şefini uzaklaştırmak için, taşıma işinden sonra kahvaltı yapmak için börek almasını istedikleri, bunun için 50 lira verdikleri iddia edildi. Öte yandan şantiye alanı havadan da görüntülendi.