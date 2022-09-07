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https://sputniknews.com.tr/20220907/sultangazideki-tekstil-atolyesinden-175-bin-lira-degerinde-deri-ceket-caldilar-1060911313.html
Sultangazi'deki tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çaldılar
Sultangazi'deki tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çaldılar
İstanbul'da bir tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çalan iki şüpheli yakalandı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T13:11+0300
2022-09-07T13:18+0300
hırsızlık
ceket
türkiye
sultangazi
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İstanbul Sultangazi’de Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Eylül Pazar günü saat 07.00 sıralarında, iddiaya göre 2 hırsız, Sultangazi tekstil atölyesinin önüne çalıntı olduğu öne sürülen bir araçla geldi.Atölyenin kapısındaki iki kilidi de kırarak içeri giren hırsızlar, masanın üzerindeki 750 deri ceketi ve 100 parça dikimi tamamlanmamış deri ceketi çalarak kaçtı.Hırsızların daha önce de 7 farklı dükkana girdiği ve çalıntı araba ile hırsızlık yaptığı öne sürüldü. Hırsızların geldikleri araçla kaçttığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin takibiyle yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220816/musteri-kiligindaki-dort-kadin-8-dakikada-54-giysi-caldi-magaza-15-bin-lira-zarar-etti-1059998685.html
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hırsızlık, ceket, sultangazi
hırsızlık, ceket, sultangazi

Sultangazi'deki tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çaldılar

13:11 07.09.2022 (güncellendi: 13:18 07.09.2022)
© DHAÇalınan 175 bin liralık ceket
Çalınan 175 bin liralık ceket - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© DHA
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İstanbul'da bir tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çalan iki şüpheli yakalandı.
İstanbul Sultangazi’de Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Eylül Pazar günü saat 07.00 sıralarında, iddiaya göre 2 hırsız, Sultangazi tekstil atölyesinin önüne çalıntı olduğu öne sürülen bir araçla geldi.
Atölyenin kapısındaki iki kilidi de kırarak içeri giren hırsızlar, masanın üzerindeki 750 deri ceketi ve 100 parça dikimi tamamlanmamış deri ceketi çalarak kaçtı.
Hırsızların daha önce de 7 farklı dükkana girdiği ve çalıntı araba ile hırsızlık yaptığı öne sürüldü. Hırsızların geldikleri araçla kaçttığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin takibiyle yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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