https://sputniknews.com.tr/20220907/sultangazideki-tekstil-atolyesinden-175-bin-lira-degerinde-deri-ceket-caldilar-1060911313.html

Sultangazi'deki tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çaldılar

Sultangazi'deki tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çaldılar

İstanbul'da bir tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çalan iki şüpheli yakalandı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-07T13:11+0300

2022-09-07T13:11+0300

2022-09-07T13:18+0300

hırsızlık

ceket

türkiye

sultangazi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060910735_0:40:666:415_1920x0_80_0_0_e2f77d3a0b802948d843acc30cc1873f.jpg

İstanbul Sultangazi’de Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Eylül Pazar günü saat 07.00 sıralarında, iddiaya göre 2 hırsız, Sultangazi tekstil atölyesinin önüne çalıntı olduğu öne sürülen bir araçla geldi.Atölyenin kapısındaki iki kilidi de kırarak içeri giren hırsızlar, masanın üzerindeki 750 deri ceketi ve 100 parça dikimi tamamlanmamış deri ceketi çalarak kaçtı.Hırsızların daha önce de 7 farklı dükkana girdiği ve çalıntı araba ile hırsızlık yaptığı öne sürüldü. Hırsızların geldikleri araçla kaçttığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin takibiyle yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220816/musteri-kiligindaki-dort-kadin-8-dakikada-54-giysi-caldi-magaza-15-bin-lira-zarar-etti-1059998685.html

türkiye

sultangazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsızlık, ceket, sultangazi