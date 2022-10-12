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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme yaptı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T21:07+0300
2022-10-12T21:09+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
nato
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Akar, NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Stoltenberg ile bir araya geldi.Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.AA'nın haberine göre, Bakan Akar ayrıca bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardı. Stoltenberg'in de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru, küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiği belirtildi.Ukrayna Savunma Temas Grubu ToplantısıÖte yandan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na da katıldı.Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı.Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtildi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Türkiye'nin katkıları dolayısıyla Akar'a teşekkür etti.Akar, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ayaküstü görüştü.
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

21:07 12.10.2022 (güncellendi: 21:09 12.10.2022)
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme yaptı.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Akar, NATO Karargahı'nda Genel Sekreter Stoltenberg ile bir araya geldi.
Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye'nin görüşleri ifade edildi.
AA'nın haberine göre, Bakan Akar ayrıca bugüne kadar NATO'daki sorumluluklarını yerine getiren Türkiye'nin bundan sonra da getirmeye devam edeceğini aktardı.
Stoltenberg'in de Türkiye'nin NATO'da önemli bir müttefik olduğunu vurguladığı, tahıl koridoru, küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiği belirtildi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı

Öte yandan Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na da katıldı.
Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını ifade eden Akar, diplomasinin önemine vurgu yaptı.
Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Türkiye'nin katkıları dolayısıyla Akar'a teşekkür etti.
Akar, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ayaküstü görüştü.
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