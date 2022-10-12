https://sputniknews.com.tr/20221012/aysever-siyasetin-gelecegine-ekonomi-karar-verecek-1062263548.html

Aysever: Siyasetin geleceğine ekonomi karar verecek

Aysever: Siyasetin geleceğine ekonomi karar verecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD seyahati programı kapsamında birçok görüşme gerçekleştirdi. ABD seyahatinin perde arkasındaki tartışmalar sürerken, seçime... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T13:20+0300

2022-10-12T13:20+0300

2022-10-13T15:43+0300

yolcu yolunda gerek

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

iyi parti

turan çömez

recep tayyip erdoğan

radyo sputnik

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12.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 12.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru ve oldukça yakınındaki isimlerden birisi olan eski AK Parti milletvekili Turhan Çömez İYİ Parti’ye katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD seyahatinde, siyasi temsilcilerle görüşme yapmayacağının altını çizdi, ardından, üç senato temsilcisinin görüşme talebini reddettiği bilgisi paylaşıldı. Mehmet Ali Çelebi’nin, AK Parti’ye katılımı tartışmaları sürerken, CHP yöneticileri dışında da birçok siyasi parti başkanından da Çelebi konusunda açıklamalar geldi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Kemal Bey kararlı görünüyor” açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Enver Aysever, dinleyicilerin soru ve görüşleri eşliğinde, güncel gelişmeleri, geçmişten günümüze hatırlatmalar yaptığı bir fotoğraf ortaya koyarak yorumladı. Yolcu Yolunda Gerek, her akşam, mercek tutmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221011/mehmet-ali-celebi-ak-partiye-gecti-1062177736.html

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, turan çömez, recep tayyip erdoğan, radyo sputnik