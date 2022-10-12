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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221012/aysever-siyasetin-gelecegine-ekonomi-karar-verecek-1062263548.html
Aysever: Siyasetin geleceğine ekonomi karar verecek
Aysever: Siyasetin geleceğine ekonomi karar verecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD seyahati programı kapsamında birçok görüşme gerçekleştirdi. ABD seyahatinin perde arkasındaki tartışmalar sürerken, seçime... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T13:20+0300
2022-10-13T15:43+0300
yolcu yolunda gerek
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
iyi parti
turan çömez
recep tayyip erdoğan
radyo sputnik
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12.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
12.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru ve oldukça yakınındaki isimlerden birisi olan eski AK Parti milletvekili Turhan Çömez İYİ Parti’ye katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD seyahatinde, siyasi temsilcilerle görüşme yapmayacağının altını çizdi, ardından, üç senato temsilcisinin görüşme talebini reddettiği bilgisi paylaşıldı. Mehmet Ali Çelebi’nin, AK Parti’ye katılımı tartışmaları sürerken, CHP yöneticileri dışında da birçok siyasi parti başkanından da Çelebi konusunda açıklamalar geldi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Kemal Bey kararlı görünüyor” açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Enver Aysever, dinleyicilerin soru ve görüşleri eşliğinde, güncel gelişmeleri, geçmişten günümüze hatırlatmalar yaptığı bir fotoğraf ortaya koyarak yorumladı. Yolcu Yolunda Gerek, her akşam, mercek tutmaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/mehmet-ali-celebi-ak-partiye-gecti-1062177736.html
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Enver Aysever
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, turan çömez, recep tayyip erdoğan, radyo sputnik
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, turan çömez, recep tayyip erdoğan, radyo sputnik

Aysever: Siyasetin geleceğine ekonomi karar verecek

13:20 12.10.2022 (güncellendi: 15:43 13.10.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
12.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD seyahati programı kapsamında birçok görüşme gerçekleştirdi. ABD seyahatinin perde arkasındaki tartışmalar sürerken, seçime doğru yol aldıkça, karşılıklı hamleler de artıyor.
Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru ve oldukça yakınındaki isimlerden birisi olan eski AK Parti milletvekili Turhan Çömez İYİ Parti’ye katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD seyahatinde, siyasi temsilcilerle görüşme yapmayacağının altını çizdi, ardından, üç senato temsilcisinin görüşme talebini reddettiği bilgisi paylaşıldı.
Mehmet Ali Çelebi’nin, AK Parti’ye katılımı tartışmaları sürerken, CHP yöneticileri dışında da birçok siyasi parti başkanından da Çelebi konusunda açıklamalar geldi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Kemal Bey kararlı görünüyor” açıklaması kulisleri hareketlendirdi.
Enver Aysever, dinleyicilerin soru ve görüşleri eşliğinde, güncel gelişmeleri, geçmişten günümüze hatırlatmalar yaptığı bir fotoğraf ortaya koyarak yorumladı. Yolcu Yolunda Gerek, her akşam, mercek tutmaya devam ediyor.
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
POLİTİKA
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçti
11 Ekim, 11:42
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