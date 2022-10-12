AFAD'dan 'sermaye transferleri' haberlerine ilişkin açıklama: Cehalet ve kasıttan kaynaklanıyor

"Son üç yılda yaşanan Elazığ ve İzmir depremleri, Batı Karadeniz selleri, Rize, Giresun ve Artvin selleri, Muğla ve Antalya orman yangınları gibi birçok afet sonrasında barınma, iyileştirme çalışmaları için gerçekleştirilen ödemelerin 'havaya uçan para' diye değerlendirilmesi, sermaye transferi algısıyla usulsüz özel alanlara aktarıldığı imasının, kamudan kamuya yapılan kaynak aktarımının muhasebe işlemleri ve mevzuat çerçevesinde yapıldığının bilinmesine rağmen çarpıtılmasının, en hafif deyimiyle cehalet ve kasıttan kaynaklandığını düşünüyor, kamuoyunun takdirlerine arz ediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine milletimizin ve devletimizin yardım elini, merhametini ulaştırmayı amaç edinmiş, milletimizin teveccühünü en büyük ödül olarak gören bir kurumun ve onun fedakar personelinin, haksız ithamlarla gündeme getirilmesini kınıyoruz."