https://sputniknews.com.tr/20221012/ab-komisyonundan-bosna-hersek-karari--1062229616.html
AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek kararı
AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek kararı
Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T14:47+0300
2022-10-12T14:47+0300
2022-10-12T14:47+0300
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ab, bosna hersek
AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek kararı
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Ayrıntılar geliyor
Avrupa Birliği Komisyonu, Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.