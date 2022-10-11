https://sputniknews.com.tr/20221011/yargitaydan-dugun-takilari-icin-yeni-karar-goruntuler-incelenmeli-1062185641.html

Yargıtay'dan 'düğün takıları' için yeni karar: 'Görüntüler incelenmeli'

Yargıtay'dan 'düğün takıları' için yeni karar: 'Görüntüler incelenmeli'

Yargıtay, boşanan bir çiftin 'düğün takıları' davasında, düğünde çekilen görüntülerin ayrıntılı incelemesi yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiğine... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T14:02+0300

2022-10-11T14:02+0300

2022-10-11T14:02+0300

türkiye

türkiye

takı

düğün

yargıtay

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057653311_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_87c333d49d47dc4d493da3045fa9ee69.jpg

Antalya'da eşinden boşanan bir kadın, düğünde takılan ziynet eşyalarının bedelinin kendisine ödenmesi istemiyle dava açtı. Antalya 5. Aile Mahkemesi, davacı kadının ziynet alacağı talebini kabul etti ve 30 bin liralık alacak çıkardı.Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozduDavalı eski eş kararı temyiz etmesiyle dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, ziynet alacağı davalarında bilirkişi tarafından raporun, kadın tarafından talep edilen tüm ziynetlerin dava tarihi itibarıyla bedelleri hesaplanarak hazırlanacağı belirtildi.Yargıtay raporda hesaplanan ziynet değerinin düğün CD'si, düğün fotoğrafı gibi delillerle tespit edilmesini istedi ve davada sunulan raporun bu tip kanıtlar içermediği belirtildi.'Düğün CD'sine inceleme'Bilirkişi raporunda sadece kadının beyanı doğrultusunda hesaplama yapıldığı aktarıldı. Yargıtay kararında şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20220926/yargitay-onadi-sokakta-kadinlarin-fotografini-cekerek-tacize-5-yil-hapis-cezasi-1061617042.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, takı, düğün, yargıtay, dava