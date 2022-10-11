‘Türkiye’nin izlediği tarafsızlık politikası en doğru çizgi’

“NATO bir savaşta olamaz. Ben Türkiye’nin böyle bir karara evet dediğini hatırlamıyorum. Bu işi niye bu uçuruma getirdiniz, o da ayrı bir tartışma. Geçen ABD yönetiminde de görev almış, önemli kaynaklara ulaşabilen akademisyen Fiona Hill’in yazısında öğrendik ki, ‘Türkiye’nin arabuluculuğuyla bir barış anlaşması üç aşağı beş yukarı çıkmıştı. Kırım’ın Rusya’da kalması, karşılığında Rusça konuşan Ukrayna bölgelerinin bir şekilde Ukrayna’nın içine entegre edilmesi ki bir federasyon. Ve Kiev’in de NATO’ya katılmayacağının anayasaya sokulması.' Ama Beyaz Saray’dan aldığı destekle Boris Johnson Kiev'e giderek süreci sabote etti’. Dün BAE’nin bir açıklaması vardı. Türkiye’nin nisan ayındaki arabuluculuğunda Suudiler ve BAE ile de koordinasyon kurulmuş. Belki bütün bunlar OPEC’in karar alma sürecine de yansıyor. O ülkelerin de orada Biden yönetimi karşıtı çizgisini izah ediyor belki. Çünkü BAE’nin girişimine Türkiye de dahil olursa -ki önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir kez daha görüşecek. Suudi Arabistan ile de koordine edilirse artık Batı dünyası bir şey olmaktan çıkıyor. Bir uzlaşma metni ortaya çıkarsa burada sorun şu. Kiev yönetimi kim? Zelenskiy kabul de edebilir. Ama ona bunu kabul ettirirler mi? Etrafında neonazi gruplar var, kendi can güvenliği muhtemelen garantide değil. Liz Truss gidebilir ve herhangi bir şekilde Rusya ile barış anlaşması imzalamayacaksın, son Ukraynalı ölünceye kadar bu savaşa devam edeceksin de diyebilir.”