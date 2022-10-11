https://sputniknews.com.tr/20221011/super-ligde-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1062205656.html

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

spor toto süper lig

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor, Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor ve Beşiktaş'ın çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.HangiKredi Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac kural dışı hareketi, Beşiktaş'ta antrenör Jonathan David Northeast ve Atakaş Hatayspor Kulübü görevlisi İbrahim Emirleroğlu da talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle kurula sevk edildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)