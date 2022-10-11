https://sputniknews.com.tr/20221011/super-ligde-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1062205656.html
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T22:25+0300
2022-10-11T22:25+0300
2022-10-11T22:25+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
spor toto süper lig
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor, Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor ve Beşiktaş'ın çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.HangiKredi Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac kural dışı hareketi, Beşiktaş'ta antrenör Jonathan David Northeast ve Atakaş Hatayspor Kulübü görevlisi İbrahim Emirleroğlu da talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle kurula sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/besiktas-tffdeki-bazi-isimlerin-kaosun-parcasi-haline-geliyor-olmalari-endiselendirmekte-1062152430.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, spor toto süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor, Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor ve Beşiktaş'ın çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.
HangiKredi Ümraniyesporlu futbolcu Tomislav Glumac kural dışı hareketi, Beşiktaş'ta antrenör Jonathan David Northeast ve Atakaş Hatayspor Kulübü görevlisi İbrahim Emirleroğlu da talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle kurula sevk edildi.