https://sputniknews.com.tr/20221010/besiktas-tffdeki-bazi-isimlerin-kaosun-parcasi-haline-geliyor-olmalari-endiselendirmekte-1062152430.html

Beşiktaş: TFF'deki bazı yetkili isimlerin kaosun parçası haline geliyor olmaları endişelendirmekte

Beşiktaş: TFF'deki bazı yetkili isimlerin kaosun parçası haline geliyor olmaları endişelendirmekte

Beşiktaş, TFF ve VAR hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T15:45+0300

2022-10-10T15:45+0300

2022-10-10T15:58+0300

spor

beşiktaş

var

türkiye futbol federasyonu (tff)

tepki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044690372_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_fe8c55cb2865dfeae036260ed60ad9db.jpg

Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş , o karşılaşmada ofsayt nedeniyle rakibinin iptal edilen golü ile söylemlerde bulunan bazı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri hakkında açıklama yaptı.‘TFF'nin göz ardı etmesine rağmen...’İşte Beşiktaş'ın açıklaması:"Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmaktadır.Futbolumuzu adil ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönetmesi gereken TFF'deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir.Üzülerek gözlemliyoruz ki TFF'nin bazı yöneticileri üzerlerine vazife olmayan konularda hem de çarpıtılmış bilgilerle federasyon bünyesindeki yetkilileri etkileri altına almaya çalışmaktadırlar.Bu durumun en dikkat çekici örneği bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında detayları ile yer almaktadır. Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak ‘VAR hakemleri sabote mi ediyor’ diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan bir isim; tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşmalı, adil olmalıdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı, kuralı bilmiyorsa bir bilenden öğrenmelidir.Kamuoyunun dikkatini çekmek zorunda kaldığımız, detayları Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında yer alan konu hakkında TFF'nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?"

https://sputniknews.com.tr/20221010/tff-baskani-buyukeksi-var-sistemi-olmasaydi-penaltilar-ve-ofsaytlarda-bircok-hata-yapilirdi-1062150258.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, var, türkiye futbol federasyonu (tff), tepki