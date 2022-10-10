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Beşiktaş: TFF'deki bazı yetkili isimlerin kaosun parçası haline geliyor olmaları endişelendirmekte
Beşiktaş: TFF'deki bazı yetkili isimlerin kaosun parçası haline geliyor olmaları endişelendirmekte
Beşiktaş, TFF ve VAR hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T15:45+0300
2022-10-10T15:58+0300
spor
beşiktaş
var
türkiye futbol federasyonu (tff)
tepki
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Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş , o karşılaşmada ofsayt nedeniyle rakibinin iptal edilen golü ile söylemlerde bulunan bazı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri hakkında açıklama yaptı.‘TFF'nin göz ardı etmesine rağmen...’İşte Beşiktaş'ın açıklaması:"Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmaktadır.Futbolumuzu adil ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönetmesi gereken TFF'deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir.Üzülerek gözlemliyoruz ki TFF'nin bazı yöneticileri üzerlerine vazife olmayan konularda hem de çarpıtılmış bilgilerle federasyon bünyesindeki yetkilileri etkileri altına almaya çalışmaktadırlar.Bu durumun en dikkat çekici örneği bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında detayları ile yer almaktadır. Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak ‘VAR hakemleri sabote mi ediyor’ diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan bir isim; tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşmalı, adil olmalıdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı, kuralı bilmiyorsa bir bilenden öğrenmelidir.Kamuoyunun dikkatini çekmek zorunda kaldığımız, detayları Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında yer alan konu hakkında TFF'nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?"
https://sputniknews.com.tr/20221010/tff-baskani-buyukeksi-var-sistemi-olmasaydi-penaltilar-ve-ofsaytlarda-bircok-hata-yapilirdi-1062150258.html
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beşiktaş, var, türkiye futbol federasyonu (tff), tepki
beşiktaş, var, türkiye futbol federasyonu (tff), tepki

Beşiktaş: TFF'deki bazı yetkili isimlerin kaosun parçası haline geliyor olmaları endişelendirmekte

15:45 10.10.2022 (güncellendi: 15:58 10.10.2022)
© Beşiktaş Beşiktaş - Beşiktaş logosu
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© Beşiktaş
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Beşiktaş, TFF ve VAR hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmakta. TFF'deki bazı isimlerin asli görevlerini unutup kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir" denildi.
Süper Lig 'in 9. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş , o karşılaşmada ofsayt nedeniyle rakibinin iptal edilen golü ile söylemlerde bulunan bazı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri hakkında açıklama yaptı.

‘TFF'nin göz ardı etmesine rağmen...’

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmaktadır.
Futbolumuzu adil ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönetmesi gereken TFF'deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir.
Üzülerek gözlemliyoruz ki TFF'nin bazı yöneticileri üzerlerine vazife olmayan konularda hem de çarpıtılmış bilgilerle federasyon bünyesindeki yetkilileri etkileri altına almaya çalışmaktadırlar.
Bu durumun en dikkat çekici örneği bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında detayları ile yer almaktadır. Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak ‘VAR hakemleri sabote mi ediyor’ diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.
TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan bir isim; tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşmalı, adil olmalıdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı, kuralı bilmiyorsa bir bilenden öğrenmelidir.
Kamuoyunun dikkatini çekmek zorunda kaldığımız, detayları Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında yer alan konu hakkında TFF'nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
SPOR
TFF Başkanı Büyükekşi: VAR sistemi olmasaydı penaltılar ve ofsaytlarda birçok hata yapılırdı
14:46
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