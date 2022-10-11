https://sputniknews.com.tr/20221011/simitciden-farkli-fiyat-uygulamasi-yerli-halka-75-turiste-20-liradan-satiyor-1062181149.html

Simitçiden farklı fiyat uygulaması: Yerli halka 7.5, turiste 20 liradan satıyor

Simitçiden farklı fiyat uygulaması: Yerli halka 7.5, turiste 20 liradan satıyor

Antalya'nın Demre ilçesinde binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Aziz Nikolas Anıt Müzesi'ni ziyaret eden M.Ö., burada bulunan simitçinin kendisine... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T12:30+0300

2022-10-11T12:30+0300

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simit

ekonomi

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turist

fiyat

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Turizmin önemli merkezlerinden olan Demre'deki Aziz Nikolas Anıt Müzesi, yıl içinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Antalya'da yaşayan M.Ö. ve eşi H.Ö., tatile gittikleri Demre'de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.Müzenin yanındaki simitçiden simit almak isteyen M.Ö., simitçinin kendisine simit satmaması üzerine şaşırdığını belirtti. Turistin yanında kendisine simit satılmayan M.Ö., simitçiyle diyaloğunu cep telefonuna kaydetti.Simidin yerli halka 7.5 liradan, turistlere 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., "O kadar simit var. Neden bana 'sana simit yok' diyorsun? Turistlere ayrı mı oluyor bu iş? Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce simit yok dedin" diyerek tepki gösterdi.'Simit veririm ama turistin yanında 'Yok' derim'Yaklaşık 1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, "Ben turistin yanında sana simit satamam. Ben turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7.5 liraya verdiğimi görürse adam ne der? Simit veririm ağabey, neden vermeyeyim ama turistin yanında 'yok' derim ağabey. Ben simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem" dedi. Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, '1 euro' yanıtını verdi. Simitçinin o anları kameraya yansıdı.'Kısa vadede çözeceğiz'Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, fırsatçılık yapan simitçiye tepki gösterdi. Kocakaya, “Sizin görüntüleri göstermenizle duruma vakıf olduk. Belediyedeki arkadaşlara talimat verdim. Kişi araştırılacak, gerekli işlemler yapılacak. Konu takibimiz altında. Kısa vadede çözeceğiz" dedi. Okan Kocakaya, farkı fiyat uygulamasını doğru bulmadığını belirterek, "Turizmde neden bu şekilde anılalım. Sonuçta ülkemize gelip ziyaret eden vatandaşlar. Biz de turizmle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Böyle ikili ayrımı doğru bulmuyorum. Ona satıyorum, diğerine satmıyorum gibi şeyler asla bizim tasnif edebileceğimiz bir şey değil. Bizim bakış açımız ve davranışımızla asla böyle olmadı. O yüzden hızlı bir şekilde bu işi nihayete kavuşturacağız" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220928/simit-satisinda-yeni-donem-dorde-bolunecek-1061699520.html

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