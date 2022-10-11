https://sputniknews.com.tr/20221011/secim-hararetindeki-brezilyada-bolsonaronun-yerli-yerim-hic-sorun-degil-dedigi-video-yayimlandi-1062187076.html

Seçim hararetindeki Brezilya'da Bolsonaro'nun 'Yerli yerim, hiç sorun değil' dediği video yayımlandı

Seçim hararetindeki Brezilya'da Bolsonaro'nun 'Yerli yerim, hiç sorun değil' dediği video yayımlandı

Brezilya devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 20 günden az süre kala, koltuğun sahibi Bolsonaro'nun 6 yıl önce NYT'ye verdiği röportajda bir yerli... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T14:30+0300

2022-10-11T14:30+0300

2022-10-11T14:44+0300

dünya

jair bolsonaro

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yamyam

kabile

luiz inacio lula da silva

lula da silva

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Brezilya'da 30 Ekim'deki ikinci tur seçim öncesinde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yamyamlık iddialarında bulunduğu bir video yayımlandı. Anketlerin Lula da Silva'nın 15-20 puan gerisinde kalmasını beklemesine rağmen 2 Ekim'deki ilk turda solcu rakibinin ardından kılpayı farkla ikinci gelen Bolsonaro'nun yamyamlıktan çekinmeyeceğini öne sürdüğü 2016 tarihli görüntüler, muhalif kampta öfkeyle karşılandı. 6 yıl önce çekilen videoda, Brezilya'nın Trump'ı lakaplı sağcı siyasetçinin yabancı bir gazeteciyle konuşurken yerliler için Kristof Kolomb gibi 'Hintli' (Indian) tabirini kullanarak "Yerli yerim, hiç sorun değil" dediği duyuluyor.The New York Times'tan (NYT) Simon Romero'ya verdiği 76 dakikalık röportajdan görüntülere göre Bolsonaro, Brezilya'nın kuzeyindeki dağlarda yaşayan Yanomami yerli topluluğuna yaptığı ziyarette kabilenin kendisine insan eti yeme fırsatı sunduğunu iddia etti. Yanomami halkının yamyamlık yaptığına dair abartılı iddialar ortaya atan Bolsonaro, “Bu sefer Surucuru'daydım, bir yerli ölmüştü ve onu pişiriyorlardı. Yerlileri pişiriyorlar. Bu, onların kültürü. İki ya da üç gün pişirip muzla birlikte yiyorlar” diyerek şöyle devam etti:"Bir yerlinin pişirildiğini görmek istedim, ama adam bana 'Gidersen yemek zorundasın' dedi. 'Yerim' yanıtını verdim. Ama grubumdan başka kimse gitmek istemediğinden, ben de gitmedim. Fakat bir yerliyi yerim, hiç sorun değil. Bu onların kültürü."Videonun yayımlanması üzerine Yanomami halkı liderleri, hiçbir zaman yamyamlık eylemlerine girişmediklerini söyleyip Bolsonaro'nun iddialarını 'hezeyan' diye niteleyerek kınadı. Yanomami aktivisti Junior Yanomami, “Benim halkım yamyam değil… Böyle bir şey yok ve hiç olmadı, atalarımız arasında bile" dedi. Kongre'ye yeni seçilen yerli lideri Sônia Guajajara, Devlet Başkanı'nı 'iflah olmaz yalancı' diye niteledi. Lula da Bolsonaro'ya 'insan eti yiyecek kadar yamyamlaşacağını ifşa ettiği' tepkisini verdi.

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