Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221011/secim-hararetindeki-brezilyada-bolsonaronun-yerli-yerim-hic-sorun-degil-dedigi-video-yayimlandi-1062187076.html
Seçim hararetindeki Brezilya'da Bolsonaro'nun 'Yerli yerim, hiç sorun değil' dediği video yayımlandı
Seçim hararetindeki Brezilya'da Bolsonaro'nun 'Yerli yerim, hiç sorun değil' dediği video yayımlandı
Brezilya devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 20 günden az süre kala, koltuğun sahibi Bolsonaro'nun 6 yıl önce NYT'ye verdiği röportajda bir yerli... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T14:30+0300
2022-10-11T14:44+0300
dünya
jair bolsonaro
brezilya
yerli
yamyam
kabile
luiz inacio lula da silva
lula da silva
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062184458_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b74d2d3544710d585995c32ee863af3.jpg
Brezilya'da 30 Ekim'deki ikinci tur seçim öncesinde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yamyamlık iddialarında bulunduğu bir video yayımlandı. Anketlerin Lula da Silva'nın 15-20 puan gerisinde kalmasını beklemesine rağmen 2 Ekim'deki ilk turda solcu rakibinin ardından kılpayı farkla ikinci gelen Bolsonaro'nun yamyamlıktan çekinmeyeceğini öne sürdüğü 2016 tarihli görüntüler, muhalif kampta öfkeyle karşılandı. 6 yıl önce çekilen videoda, Brezilya'nın Trump'ı lakaplı sağcı siyasetçinin yabancı bir gazeteciyle konuşurken yerliler için Kristof Kolomb gibi 'Hintli' (Indian) tabirini kullanarak "Yerli yerim, hiç sorun değil" dediği duyuluyor.The New York Times'tan (NYT) Simon Romero'ya verdiği 76 dakikalık röportajdan görüntülere göre Bolsonaro, Brezilya'nın kuzeyindeki dağlarda yaşayan Yanomami yerli topluluğuna yaptığı ziyarette kabilenin kendisine insan eti yeme fırsatı sunduğunu iddia etti. Yanomami halkının yamyamlık yaptığına dair abartılı iddialar ortaya atan Bolsonaro, “Bu sefer Surucuru'daydım, bir yerli ölmüştü ve onu pişiriyorlardı. Yerlileri pişiriyorlar. Bu, onların kültürü. İki ya da üç gün pişirip muzla birlikte yiyorlar” diyerek şöyle devam etti:"Bir yerlinin pişirildiğini görmek istedim, ama adam bana 'Gidersen yemek zorundasın' dedi. 'Yerim' yanıtını verdim. Ama grubumdan başka kimse gitmek istemediğinden, ben de gitmedim. Fakat bir yerliyi yerim, hiç sorun değil. Bu onların kültürü."Videonun yayımlanması üzerine Yanomami halkı liderleri, hiçbir zaman yamyamlık eylemlerine girişmediklerini söyleyip Bolsonaro'nun iddialarını 'hezeyan' diye niteleyerek kınadı. Yanomami aktivisti Junior Yanomami, “Benim halkım yamyam değil… Böyle bir şey yok ve hiç olmadı, atalarımız arasında bile" dedi. Kongre'ye yeni seçilen yerli lideri Sônia Guajajara, Devlet Başkanı'nı 'iflah olmaz yalancı' diye niteledi. Lula da Bolsonaro'ya 'insan eti yiyecek kadar yamyamlaşacağını ifşa ettiği' tepkisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20200207/yerli-topraklarini-madencilige-acan-bolsonarodan-inciler-cevrecileri-amazona-kapatalim-yerliler-de-1041352183.html
https://sputniknews.com.tr/20220704/uretim-asamasinda-hicbir-insan-zarar-gormemistir-insan-eti-tadinda-hamburger-gelistirildi-1058290684.html
https://sputniknews.com.tr/20211230/bilim-insanlari-uyardi-uzaya-acilan-insanlik-zorlu-kosullarda-yamyamliga-basvurabilir-1052274239.html
https://sputniknews.com.tr/20221003/brezilyada-devlet-baskanligi-secimleri-ikinci-tura-kaldi--1061882789.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062184458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0b72fe584d8a4cf3c7ae3531e0e46d78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jair bolsonaro, brezilya, yerli, yamyam, kabile, luiz inacio lula da silva, lula da silva
jair bolsonaro, brezilya, yerli, yamyam, kabile, luiz inacio lula da silva, lula da silva

Seçim hararetindeki Brezilya'da Bolsonaro'nun 'Yerli yerim, hiç sorun değil' dediği video yayımlandı

14:30 11.10.2022 (güncellendi: 14:44 11.10.2022)
© AAJair Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı
Jair Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Brezilya devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 20 günden az süre kala, koltuğun sahibi Bolsonaro'nun 6 yıl önce NYT'ye verdiği röportajda bir yerli halkının yamyam olduğuna dair abartılı iddialarda bulunduğu video yayımlandı. Videoya göre 'Brezilya'nın Trump'ı', "Yerli yerim, hiç sorun değil" demiş.
Brezilya'da 30 Ekim'deki ikinci tur seçim öncesinde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yamyamlık iddialarında bulunduğu bir video yayımlandı. Anketlerin Lula da Silva'nın 15-20 puan gerisinde kalmasını beklemesine rağmen 2 Ekim'deki ilk turda solcu rakibinin ardından kılpayı farkla ikinci gelen Bolsonaro'nun yamyamlıktan çekinmeyeceğini öne sürdüğü 2016 tarihli görüntüler, muhalif kampta öfkeyle karşılandı.
6 yıl önce çekilen videoda, Brezilya'nın Trump'ı lakaplı sağcı siyasetçinin yabancı bir gazeteciyle konuşurken yerliler için Kristof Kolomb gibi 'Hintli' (Indian) tabirini kullanarak "Yerli yerim, hiç sorun değil" dediği duyuluyor.
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2020
DÜNYA
Yerli topraklarını madenciliğe açan Bolsonaro'dan inciler: Çevrecileri Amazon'a kapatalım, yerliler de bizim gibi insan
7 Şubat 2020, 15:36
The New York Times'tan (NYT) Simon Romero'ya verdiği 76 dakikalık röportajdan görüntülere göre Bolsonaro, Brezilya'nın kuzeyindeki dağlarda yaşayan Yanomami yerli topluluğuna yaptığı ziyarette kabilenin kendisine insan eti yeme fırsatı sunduğunu iddia etti.
‘İnsan Eti Tadında Bitki Bazlı Burger’ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
YAŞAM
'Üretim aşamasında hiçbir insan zarar görmemiştir': İnsan eti tadında hamburger geliştirildi
4 Temmuz, 15:47
Yanomami halkının yamyamlık yaptığına dair abartılı iddialar ortaya atan Bolsonaro, “Bu sefer Surucuru'daydım, bir yerli ölmüştü ve onu pişiriyorlardı. Yerlileri pişiriyorlar. Bu, onların kültürü. İki ya da üç gün pişirip muzla birlikte yiyorlar” diyerek şöyle devam etti:
"Bir yerlinin pişirildiğini görmek istedim, ama adam bana 'Gidersen yemek zorundasın' dedi. 'Yerim' yanıtını verdim. Ama grubumdan başka kimse gitmek istemediğinden, ben de gitmedim. Fakat bir yerliyi yerim, hiç sorun değil. Bu onların kültürü."
NASA-Ingenuity Mars Helikopteri-3D - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
YAŞAM
Bilim insanları uyardı: Uzaya açılan insanlık zorlu koşullarda yamyamlığa başvurabilir
30 Aralık 2021, 22:46
Videonun yayımlanması üzerine Yanomami halkı liderleri, hiçbir zaman yamyamlık eylemlerine girişmediklerini söyleyip Bolsonaro'nun iddialarını 'hezeyan' diye niteleyerek kınadı.
Yanomami aktivisti Junior Yanomami, “Benim halkım yamyam değil… Böyle bir şey yok ve hiç olmadı, atalarımız arasında bile" dedi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
DÜNYA
Brezilya devlet başkanlığı seçimlerinin 2. turuna kalan Bolsonaro: Anket yalanlarını boşa çıkardık
3 Ekim, 04:22
Kongre'ye yeni seçilen yerli lideri Sônia Guajajara, Devlet Başkanı'nı 'iflah olmaz yalancı' diye niteledi.
Lula da Bolsonaro'ya 'insan eti yiyecek kadar yamyamlaşacağını ifşa ettiği' tepkisini verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала