https://sputniknews.com.tr/20221003/brezilyada-devlet-baskanligi-secimleri-ikinci-tura-kaldi--1061882789.html

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Brezilya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle ülkenin yeni devlet başkanı, 30 Ekim'de... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T04:22+0300

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2022-10-03T04:25+0300

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jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

ikinci tur

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Yüksek Seçim Mahkemesi'nin, ikinci tura kaldığını duyurduğu devlet başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar yüzde 97.51'i açılan sandıklarda, solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 47.94, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 43.62 oranında oy aldı.Tüm seçim anketlerinde favori olarak öne çıkan Lula da Silva seçimi birinci bitirirken, Bolsonaro ise son seçim anketindeki sonuçlardan yaklaşık yüzde 10 daha fazla oy aldı.Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Simone Tebet yüzde 4,21 oy alarak üçüncü, anketlerde 3. olması beklenen Demokratik İşçi Partisi adayı Ciro Gomes ise yüzde 3,05 oy ile seçimi dördüncü olarak bitirdi.Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle 2023-2027 yıllarında ülkeyi yönetecek devlet başkanını, 30 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimleri belirleyecek.Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 156 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunurken, seçimde 120 milyondan fazla oy kullanıldı.Brezilya'da halk, düzenlenen seçimlerde devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 26 eyalet ve başkent Brasilia'yı kapsayan Federal Bölge'nin valilerini, Kongrenin 513 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 81 üyeli Senatonun 27 üyesini seçmek için oy kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221002/brezilyadaki-genel-secimlerde-oy-verme-islemi-sona-erdi-1061879382.html

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