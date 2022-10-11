https://sputniknews.com.tr/20221011/kulis-gelismeleri-ayseverin-gundeminde-mehmet-ali-celebinin-ak-partiye-gecisi-cok-su-kaldirir-1062263294.html
Kulis gelişmeleri Aysever’in gündeminde: 'Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi çok su kaldırır'
Kulis gelişmeleri Aysever’in gündeminde: 'Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi çok su kaldırır'
CHP listelerinden Meclis’e giren Çelebi, ilk olarak Memleket Partisi’ne geçti. Memleket Partisi’nden de istifa eden Çelebi, bugün AK Parti’ye geçiş yaptığını... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T13:13+0300
2022-10-11T13:13+0300
2022-10-13T13:27+0300
yolcu yolunda gerek
mehmet ali çelebi
ergenekon
meclis
kulis
ankara
chp
memleket partisi
memleket saat ayarı
ak parti
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11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Ergenekon-Balyoz kumpasları döneminde, teğmen rütbesiyle görev yaparken, genç yaşta tutuklanan Mehmet Ali Çelebi, o yıllarda, oldukça büyük bir destek görmüş, birçok gazeteci, aydın ve sivil toplum temsilcisi tarafından, tahliye edilene kadar da yalnız bırakılmamıştı. Aynı dönemde, Çelebi’ye yoğun destek veren gazetecilerden biri olan Enver Aysever, o dönem, destek için yazdığı bir yazıyı da canlı yayında yırtarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Ülkenin, bir anda, birinci sırasına oturan Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi sonrasında yaşananlar ve siyasetin dinmeyen temposu, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ‘Yolcu Yolunda Gerek’te, Aysever’in masasındaydı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/mehmet-ali-celebi-bu-kriz-ortaminda-zaman-kaybetmemek-ve-guclu-liderlik-icin-cumhur-ittifaki-dedim-1061628749.html
ankara
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
mehmet ali çelebi, ergenekon, meclis, kulis, ankara, chp, memleket partisi, memleket saat ayarı, ak parti, balyoz davası, canlı yayın, sosyal medya, viral, gündem
mehmet ali çelebi, ergenekon, meclis, kulis, ankara, chp, memleket partisi, memleket saat ayarı, ak parti, balyoz davası, canlı yayın, sosyal medya, viral, gündem
Kulis gelişmeleri Aysever’in gündeminde: 'Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi çok su kaldırır'
13:13 11.10.2022 (güncellendi: 13:27 13.10.2022) Abone ol
CHP listelerinden Meclis’e giren Çelebi, ilk olarak Memleket Partisi’ne geçti. Memleket Partisi’nden de istifa eden Çelebi, bugün AK Parti’ye geçiş yaptığını duyurdu
Ergenekon-Balyoz kumpasları döneminde, teğmen rütbesiyle görev yaparken, genç yaşta tutuklanan Mehmet Ali Çelebi, o yıllarda, oldukça büyük bir destek görmüş, birçok gazeteci, aydın ve sivil toplum temsilcisi tarafından, tahliye edilene kadar da yalnız bırakılmamıştı. Aynı dönemde, Çelebi’ye yoğun destek veren gazetecilerden biri olan Enver Aysever, o dönem, destek için yazdığı bir yazıyı da canlı yayında yırtarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ülkenin, bir anda, birinci sırasına oturan Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi sonrasında yaşananlar ve siyasetin dinmeyen temposu, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ‘Yolcu Yolunda Gerek’te, Aysever’in masasındaydı.