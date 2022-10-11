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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221011/kulis-gelismeleri-ayseverin-gundeminde-mehmet-ali-celebinin-ak-partiye-gecisi-cok-su-kaldirir-1062263294.html
Kulis gelişmeleri Aysever’in gündeminde: 'Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi çok su kaldırır'
Kulis gelişmeleri Aysever’in gündeminde: 'Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi çok su kaldırır'
CHP listelerinden Meclis’e giren Çelebi, ilk olarak Memleket Partisi’ne geçti. Memleket Partisi’nden de istifa eden Çelebi, bugün AK Parti’ye geçiş yaptığını... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T13:13+0300
2022-10-13T13:27+0300
yolcu yolunda gerek
mehmet ali çelebi
ergenekon
meclis
kulis
ankara
chp
memleket partisi
memleket saat ayarı
ak parti
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11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Ergenekon-Balyoz kumpasları döneminde, teğmen rütbesiyle görev yaparken, genç yaşta tutuklanan Mehmet Ali Çelebi, o yıllarda, oldukça büyük bir destek görmüş, birçok gazeteci, aydın ve sivil toplum temsilcisi tarafından, tahliye edilene kadar da yalnız bırakılmamıştı. Aynı dönemde, Çelebi’ye yoğun destek veren gazetecilerden biri olan Enver Aysever, o dönem, destek için yazdığı bir yazıyı da canlı yayında yırtarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Ülkenin, bir anda, birinci sırasına oturan Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi sonrasında yaşananlar ve siyasetin dinmeyen temposu, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ‘Yolcu Yolunda Gerek’te, Aysever’in masasındaydı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/mehmet-ali-celebi-bu-kriz-ortaminda-zaman-kaybetmemek-ve-guclu-liderlik-icin-cumhur-ittifaki-dedim-1061628749.html
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Enver Aysever
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mehmet ali çelebi, ergenekon, meclis, kulis, ankara, chp, memleket partisi, memleket saat ayarı, ak parti, balyoz davası, canlı yayın, sosyal medya, viral, gündem
mehmet ali çelebi, ergenekon, meclis, kulis, ankara, chp, memleket partisi, memleket saat ayarı, ak parti, balyoz davası, canlı yayın, sosyal medya, viral, gündem

Kulis gelişmeleri Aysever’in gündeminde: 'Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi çok su kaldırır'

13:13 11.10.2022 (güncellendi: 13:27 13.10.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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CHP listelerinden Meclis’e giren Çelebi, ilk olarak Memleket Partisi’ne geçti. Memleket Partisi’nden de istifa eden Çelebi, bugün AK Parti’ye geçiş yaptığını duyurdu
Ergenekon-Balyoz kumpasları döneminde, teğmen rütbesiyle görev yaparken, genç yaşta tutuklanan Mehmet Ali Çelebi, o yıllarda, oldukça büyük bir destek görmüş, birçok gazeteci, aydın ve sivil toplum temsilcisi tarafından, tahliye edilene kadar da yalnız bırakılmamıştı. Aynı dönemde, Çelebi’ye yoğun destek veren gazetecilerden biri olan Enver Aysever, o dönem, destek için yazdığı bir yazıyı da canlı yayında yırtarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ülkenin, bir anda, birinci sırasına oturan Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi sonrasında yaşananlar ve siyasetin dinmeyen temposu, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ‘Yolcu Yolunda Gerek’te, Aysever’in masasındaydı.
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
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