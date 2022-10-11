https://sputniknews.com.tr/20221011/kulis-gelismeleri-ayseverin-gundeminde-mehmet-ali-celebinin-ak-partiye-gecisi-cok-su-kaldirir-1062263294.html

Kulis gelişmeleri Aysever’in gündeminde: 'Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi çok su kaldırır'

Kulis gelişmeleri Aysever’in gündeminde: 'Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi çok su kaldırır'

CHP listelerinden Meclis’e giren Çelebi, ilk olarak Memleket Partisi’ne geçti. Memleket Partisi’nden de istifa eden Çelebi, bugün AK Parti’ye geçiş yaptığını... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T13:13+0300

2022-10-11T13:13+0300

2022-10-13T13:27+0300

yolcu yolunda gerek

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11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Ergenekon-Balyoz kumpasları döneminde, teğmen rütbesiyle görev yaparken, genç yaşta tutuklanan Mehmet Ali Çelebi, o yıllarda, oldukça büyük bir destek görmüş, birçok gazeteci, aydın ve sivil toplum temsilcisi tarafından, tahliye edilene kadar da yalnız bırakılmamıştı. Aynı dönemde, Çelebi’ye yoğun destek veren gazetecilerden biri olan Enver Aysever, o dönem, destek için yazdığı bir yazıyı da canlı yayında yırtarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Ülkenin, bir anda, birinci sırasına oturan Çelebi’nin AK Parti’ye geçişi sonrasında yaşananlar ve siyasetin dinmeyen temposu, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ‘Yolcu Yolunda Gerek’te, Aysever’in masasındaydı.

https://sputniknews.com.tr/20220926/mehmet-ali-celebi-bu-kriz-ortaminda-zaman-kaybetmemek-ve-guclu-liderlik-icin-cumhur-ittifaki-dedim-1061628749.html

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2022

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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