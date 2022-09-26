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Mehmet Ali Çelebi: Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek ve güçlü liderlik için Cumhur İttifakı dedim
Mehmet Ali Çelebi: Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek ve güçlü liderlik için Cumhur İttifakı dedim
Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP; bu denklem kaos ve... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T14:28+0300
2022-09-26T14:28+0300
politika
mehmet ali çelebi
cumhur ittifakı
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Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı, milli konularda daha net ve tutarlıyken, aynı durumun Millet İttifakı için geçerli olmadığını söyledi.Şu anda Cumhur İttifakı'nın, net ve tutarlı gözüktüğünü belirten Çelebi, "6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir." diye konuştu.Mehmet Ali Çelebi, şunları kaydetti: "İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim.İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim."
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mehmet ali çelebi, cumhur ittifakı
mehmet ali çelebi, cumhur ittifakı

Mehmet Ali Çelebi: Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek ve güçlü liderlik için Cumhur İttifakı dedim

14:28 26.09.2022
© AAMehmet Ali Çelebi
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© AA
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Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP; bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için Cumhur İttifakı dedim." ifadesini kullandı.
Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı, milli konularda daha net ve tutarlıyken, aynı durumun Millet İttifakı için geçerli olmadığını söyledi.
Şu anda Cumhur İttifakı'nın, net ve tutarlı gözüktüğünü belirten Çelebi, "6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir." diye konuştu.
Mehmet Ali Çelebi, şunları kaydetti: "İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim.

İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim."
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