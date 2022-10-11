https://sputniknews.com.tr/20221011/kongoda-yolcu-ve-yuk-tasiyan-gemi-batti-40-olu-1062208196.html
Kongo'da yolcu ve yük taşıyan gemi battı: 40 ölü
Kongo'da yolcu ve yük taşıyan gemi battı: 40 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde yolcu ve yük taşıyan bir geminin batması sonucu 40 kişi öldü. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T23:55+0300
2022-10-11T23:55+0300
2022-10-11T23:55+0300
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kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
tekne
tekne kazası
tekne faciası
ölü
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Ulusal medyadaki haberlere göre, Kongo Nehri Seclin Wendji mevkisinde birçok yolcusu olan gemi sebebi bilinmeyen bir nedenle battı.Kazada 40 kişi hayatını kaybetti, kayıp birçok yolcu ve mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Ngiri Koruma Alanı Ulusal Parkı yönetimine ait olduğu belirtilen geminin olumsuz hava koşullarında kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıdığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/nijeryadaki-tekne-faciasinda-can-kaybi-76ya-yukseldi-1062134970.html
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kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, tekne, tekne kazası, tekne faciası, ölü
kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, tekne, tekne kazası, tekne faciası, ölü
Kongo'da yolcu ve yük taşıyan gemi battı: 40 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde yolcu ve yük taşıyan bir geminin batması sonucu 40 kişi öldü.
Ulusal medyadaki haberlere göre, Kongo Nehri Seclin Wendji mevkisinde birçok yolcusu olan gemi sebebi bilinmeyen bir nedenle battı.
Kazada 40 kişi hayatını kaybetti, kayıp birçok yolcu ve mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Ngiri Koruma Alanı Ulusal Parkı yönetimine ait olduğu belirtilen geminin olumsuz hava koşullarında kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıdığı belirtiliyor.