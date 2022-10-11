https://sputniknews.com.tr/20221011/kongoda-yolcu-ve-yuk-tasiyan-gemi-batti-40-olu-1062208196.html

Kongo'da yolcu ve yük taşıyan gemi battı: 40 ölü

Kongo'da yolcu ve yük taşıyan gemi battı: 40 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde yolcu ve yük taşıyan bir geminin batması sonucu 40 kişi öldü. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T23:55+0300

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Ulusal medyadaki haberlere göre, Kongo Nehri Seclin Wendji mevkisinde birçok yolcusu olan gemi sebebi bilinmeyen bir nedenle battı.Kazada 40 kişi hayatını kaybetti, kayıp birçok yolcu ve mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Ngiri Koruma Alanı Ulusal Parkı yönetimine ait olduğu belirtilen geminin olumsuz hava koşullarında kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıdığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221010/nijeryadaki-tekne-faciasinda-can-kaybi-76ya-yukseldi-1062134970.html

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