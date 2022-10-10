https://sputniknews.com.tr/20221010/nijeryadaki-tekne-faciasinda-can-kaybi-76ya-yukseldi-1062134970.html

Nijerya’daki tekne faciasında can kaybı 76’ya yükseldi

Nijerya’daki tekne faciasında can kaybı 76’ya yükseldi

Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu üst sınırını aştığı için alabora olan teknede can kaybı 76’ya yükseldi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

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Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde geçtiğimiz cuma günü alabora olan teknede can kaybı arttı. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari yaptığı açıklamada, tekne faciasındaki can kaybının 10’dan 76’ya yükseldiğini ifade etti. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Buhari, ilgili kurumları gelecekteki kazaları önlemek için güvenlik protokollerini kontrol etmeye yönlendirdiğini sözlerine ekledi.Bölge sakini Afam Ogene yaptığı açıklamada, sel nedeniyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirterek, bölge sakinlerinin tekneyle seyahat etmek zorunda kaldığını aktardı. Alabora olan teknenin 100'den fazla kişiyi taşıma kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Ogene, teknenin motorunun arızalandığını ve denize açıldıktan kısa bir süre sonra dalgalar nedeniyle alabora olduğunu belirtti. Yetkililer, dün gece itibariyle 15 kişinin faciadan sağ kurtulduğunu aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20221009/nijeryada-yolcu-teknesinin-alabora-olmasi-sonucu-70-kisi-oldu-1062126097.html

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