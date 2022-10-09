Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221009/nijeryada-yolcu-teknesinin-alabora-olmasi-sonucu-70-kisi-oldu-1062126097.html
Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü
Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü
Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T18:24+0300
2022-10-09T18:25+0300
dünya
nijerya
tekne
alabora
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062125953_25:0:727:395_1920x0_80_0_0_7843faf3e12365082910f58b2dc899e3.jpg
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Anambra eyaletine bağlı Onukwu Köprüsü'nden yola çıkan tekne, Ogbakuba bölgesine varmadan alabora oldu. Teknedeki 6 kişi kurtarılırken, 70 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kayboldu.Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Güneydoğu Koordinatörü Thickman Tanimu, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062125953_112:0:639:395_1920x0_80_0_0_167b0ee186db072a538d2470d9d269a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, tekne, alabora
nijerya, tekne, alabora

Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü

18:24 09.10.2022 (güncellendi: 18:25 09.10.2022)
© AANijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.
Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Anambra eyaletine bağlı Onukwu Köprüsü'nden yola çıkan tekne, Ogbakuba bölgesine varmadan alabora oldu. Teknedeki 6 kişi kurtarılırken, 70 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kayboldu.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Güneydoğu Koordinatörü Thickman Tanimu, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала