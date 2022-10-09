https://sputniknews.com.tr/20221009/nijeryada-yolcu-teknesinin-alabora-olmasi-sonucu-70-kisi-oldu-1062126097.html
Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü
Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü
Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T18:24+0300
2022-10-09T18:24+0300
2022-10-09T18:25+0300
dünya
nijerya
tekne
alabora
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Anambra eyaletine bağlı Onukwu Köprüsü'nden yola çıkan tekne, Ogbakuba bölgesine varmadan alabora oldu. Teknedeki 6 kişi kurtarılırken, 70 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kayboldu.Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Güneydoğu Koordinatörü Thickman Tanimu, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
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nijerya, tekne, alabora
Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü
18:24 09.10.2022 (güncellendi: 18:25 09.10.2022) Abone ol
Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Anambra eyaletine bağlı Onukwu Köprüsü'nden yola çıkan tekne, Ogbakuba bölgesine varmadan alabora oldu. Teknedeki 6 kişi kurtarılırken, 70 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kayboldu.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Güneydoğu Koordinatörü Thickman Tanimu, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.