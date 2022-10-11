https://sputniknews.com.tr/20221011/iran-protestolarda-gozaltina-alinan-1700-gosterici-serbest-birakildi-1062191342.html
İran: Protestolarda gözaltına alınan 1700 gösterici serbest bırakıldı
İran: Protestolarda gözaltına alınan 1700 gösterici serbest bırakıldı
İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde son üç gün içerisinde gözaltına... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T15:51+0300
2022-10-11T15:51+0300
2022-10-11T15:51+0300
dünya
protesto
iran
gözaltı
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İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde gözaltına alınanlar halkında bilgi verdi. Adli Tıp Kurumu tarafından yayınlanan raporun Mahsa Amini’nin ölümünü açıklığa kavuşturduğunu belirten Setayeşi, “Amini’nin ölümü konusunda artık hiçbir şüphe ve belirsizlik söz konusu değil. Bilimsel olarak yayınlanan raporlar konuyu açıklığa kavuşturmuştur” ifadelerini kullandı.Gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında bilgi veren Setayeşi, yargılama sürecinin dikkatli ve hızlı bir şekilde yapıldığını belirterek, son üç gün içerisinde gösterilerde gözaltına alınan kişilerden 1700 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.Yetkili, “Sadece Tahran’da 400 kişi serbest bırakıldı. Yargı sürecini hızlı ve titizlikle takip ediyoruz. Bize ulaşan bilgiye göre soruşturma aşamasında son üç gün içerisinde 1700 kişi serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı ise asgari düzeyde. Ayrıca gösterileri organize edenlere ve ayaklanmaları kışkırtanlara karşı sert ve caydırıcı önlemler alacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221007/irandan-adli-tip-raporu-aciklamasi-mahsa-emininin-olumu-dayaktan-degil-hastaliktan-kaynaklaniyor-1062069258.html
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protesto, iran, gözaltı
İran: Protestolarda gözaltına alınan 1700 gösterici serbest bırakıldı
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İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde son üç gün içerisinde gözaltına alınan kişilerden 1700 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.
İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde gözaltına alınanlar halkında bilgi verdi.
Adli Tıp Kurumu tarafından yayınlanan raporun Mahsa Amini’nin ölümünü açıklığa kavuşturduğunu belirten Setayeşi, “Amini’nin ölümü konusunda artık hiçbir şüphe ve belirsizlik söz konusu değil. Bilimsel olarak yayınlanan raporlar konuyu açıklığa kavuşturmuştur” ifadelerini kullandı.
Gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında bilgi veren Setayeşi, yargılama sürecinin dikkatli ve hızlı bir şekilde yapıldığını belirterek, son üç gün içerisinde gösterilerde gözaltına alınan kişilerden 1700 kişinin serbest bırakıldığını söyledi.
Yetkili, “Sadece Tahran’da 400 kişi serbest bırakıldı. Yargı sürecini hızlı ve titizlikle takip ediyoruz. Bize ulaşan bilgiye göre soruşturma aşamasında son üç gün içerisinde 1700 kişi serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı ise asgari düzeyde. Ayrıca gösterileri organize edenlere ve ayaklanmaları kışkırtanlara karşı sert ve caydırıcı önlemler alacağız” dedi.