https://sputniknews.com.tr/20221011/ibrahim-kalin-cumhurbaskanimiz-persembe-gunu-astanada-sayin-putin-ile-bir-gorusme-yapacak--1062203077.html

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız perşembe günü Astana'da Sayın Putin ile bir görüşme yapacak

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız perşembe günü Astana'da Sayın Putin ile bir görüşme yapacak

24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T20:30+0300

2022-10-11T20:30+0300

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vladimir putin

ibrahim kalın

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Canlı yayında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Astana'da bir görüşme yapacağını ifade etti.Bu görüşmeye Kazakistan'ın ev sahipliği yapacağını vurgulayan İbrahim Kalın, Özbekistan, Kırgızistan Azerbaycan, İran ve Katar'ında bu görüşmelere katılmasının beklendiğini açıkladı. İbrahim Kalın "Orada o toplantı marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer liderlerin yanı sıra Sayın Putin ile de ikili görüşmesi olacak" ifadesini kullandı.Kalın'ın açıklamalarından diğer ayrıntılarsa şöyle:Bir soğuk savaş tarafı sıcak çatışma tarafı olacak. Bunu öngördüğümüz için diplomasinin kapısını hiçbir zaman kapatmayalım diye iki tarafa da hep söyledik. Savaşın şiddetinin arttığı dönemler oldu. Karşılıklı saldırıların olduğu dönemler oldu.Bütün bunlara rağmen biz önce Antalya Forumu'nda daha sonra İstanbul Forumu'nda biliyorsunuz tarafları bir araya getirdik. Tahıl sevkiyatı anlaşmasını yaptık esir mübadelesini yaptık nükleer santralin etrafında güvenlik sağlanması Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yetkililerinin oraya gitmesini o ilk görüşmede İstanbul'da olduğu için bunları sağladık."

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vladimir putin, ibrahim kalın, recep tayyip erdoğan