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https://sputniknews.com.tr/20221011/cari-acik-agustosta-31-milyar-dolar-oldu-1062175909.html
Cari açık ağustosta 3.1 milyar dolar oldu
Cari açık ağustosta 3.1 milyar dolar oldu
Cari işlemler hesabı ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T10:41+0300
2022-10-11T10:41+0300
ekonomi
ağustos
cari açık
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 112 milyon dolar açık oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi.Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.Aynı dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, 4 milyar 971 milyon dolardan 6 milyar 276 milyon dolara yükseldi.Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon dolar artarak 7 milyar 236 milyon dolara çıktı. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 1 milyar 432 milyon dolar yükselerek 5 milyar 132 milyon dolara ulaştı.Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 152 milyon dolar azalarak 685 milyon dolara geriledi. Bu dönemde, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler ise 38 milyon dolarlık düşüşle 37 milyon dolara indi.Öte yandan, temmuz ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 10 milyon dolardan 4 milyar 93 milyon dolara revize edildi.AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 67 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/bakan-mus-ithalat-eylul-ayinda-yuzde-415-oraninda-artarak-33-milyar-dolar-oldu-1061929856.html
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ağustos , cari açık
ağustos , cari açık

Cari açık ağustosta 3.1 milyar dolar oldu

10:41 11.10.2022
© REUTERS / Aly Songİthalat/İhracat
İthalat/İhracat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© REUTERS / Aly Song
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Cari işlemler hesabı ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 112 milyon dolar açık oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi.
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Aynı dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, 4 milyar 971 milyon dolardan 6 milyar 276 milyon dolara yükseldi.
Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon dolar artarak 7 milyar 236 milyon dolara çıktı. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 1 milyar 432 milyon dolar yükselerek 5 milyar 132 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 152 milyon dolar azalarak 685 milyon dolara geriledi. Bu dönemde, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler ise 38 milyon dolarlık düşüşle 37 milyon dolara indi.
Öte yandan, temmuz ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 10 milyon dolardan 4 milyar 93 milyon dolara revize edildi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3 milyar 67 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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Bakan Muş: İthalat eylül ayında yüzde 41.5 oranında artarak 33 milyar dolar oldu
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