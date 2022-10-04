Bakan Muş: İthalat eylül ayında yüzde 41.5 oranında artarak 33 milyar dolar oldu

Ekonomide ciddi sorunların olduğu ortamda dünyanın farklı coğrafyalarında gerilimler sorunları körüklemektedir. Karadeniz’in öte kıyısında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi, gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel ekonomiye etkileri en aza indirilmek için İstanbul mutabakatı olası bir gıda krizinin önüne geçmiştir.