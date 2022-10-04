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https://sputniknews.com.tr/20221004/bakan-mus-ithalat-eylul-ayinda-yuzde-415-oraninda-artarak-33-milyar-dolar-oldu-1061929856.html
Bakan Muş: İthalat eylül ayında yüzde 41.5 oranında artarak 33 milyar dolar oldu
Bakan Muş: İthalat eylül ayında yüzde 41.5 oranında artarak 33 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Buna göre, ihracat Eylül'de yüzde 9.2 artışla 22.9 milyar dolar, ithalat ise aynı süreçte... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T10:26+0300
2022-10-04T10:45+0300
ekonomi
türkiye
ticaret bakanlığı
mehmet muş
ithalat
ihracat
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, ticaret bakanlığı, mehmet muş, ithalat, ihracat
türkiye, ticaret bakanlığı, mehmet muş, ithalat, ihracat

Bakan Muş: İthalat eylül ayında yüzde 41.5 oranında artarak 33 milyar dolar oldu

10:26 04.10.2022 (güncellendi: 10:45 04.10.2022)
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN-Ticaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN-
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Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Buna göre, ihracat Eylül'de yüzde 9.2 artışla 22.9 milyar dolar, ithalat ise aynı süreçte yüzde 41.5 oranında artarak 33 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Küresel enflasyon için uygulanacak sert politikaların küresel durgunluk ihtimalini güçlendirdiği belirtilmektedir. Kamu borçlarının milli gelire oranı 2022 yılın ilk çeyreğinde ülkemizde yüzde 42.3 iken Euro Bölgesi’nde yüzde 95.6’ya ulaşmıştır.
IMF’nin yayınladığı raporda dikkat çektiği şekilde borç oranı yüzde 190’a ulaşan Yunanistan gibi ülkelerin ciddi sorun yaşaması muhtemeldir.
Ekonomide ciddi sorunların olduğu ortamda dünyanın farklı coğrafyalarında gerilimler sorunları körüklemektedir. Karadeniz’in öte kıyısında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi, gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel ekonomiye etkileri en aza indirilmek için İstanbul mutabakatı olası bir gıda krizinin önüne geçmiştir.
Gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyali verdiği ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performasını sürdürmektedir. Son 50 yılın en büyük büyüme hızına ulaşan Türkiye ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 gibi başarılı bir büyüme oranını kaydetmeyi başarmıştır.
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