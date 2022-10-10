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Yeni Şafak yazarı Çelik: Dezenformasyon yasası ile retweet'e 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor
Yeni Şafak yazarı Çelik: Dezenformasyon yasası ile retweet'e 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, TBMM’de görüşülen dezenformasyon yasası teklifini köşesine taşıdı. Çelik, "Dezenformasyon yasası ile retweet'e 3 yıla kadar... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T11:34+0300
2022-10-10T11:35+0300
politika
tbmm
dezenformasyon
yasa
torba yasa
yasa teklifi
yasa değişikliği
sosyal medya
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Sosyal medyayı denetlemenin artık mümkün olmadığını savunan Çelik, TBMM’de oylanan ‘Dezenformasyon Yasası’nın 14 maddesinin kabul edildiğini belirterek “Bu 14 madde genel olarak internet haber sitelerini kapsıyor. Milletvekillerinin önümüzdeki birkaç günde görüşüp oylayacağı 15 madde daha var. Sosyal medyayı ilgilendiren teklifler de bu maddelerde ele alınıyor. Kabul edilirlerse Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu eklenmiş olacak. Tartışma da buradan çıkıyor” diye yazdı.Çelik bugün kaleme aldığı yazısına şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221004/kilicdaroglu-dezenformasyon-yasasini-getirmelerinin-nedeni-saray-yolsuzluklarini-kimse-yazmasin-1061944781.html
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tbmm, dezenformasyon, yasa, torba yasa, yasa teklifi, yasa değişikliği, sosyal medya
tbmm, dezenformasyon, yasa, torba yasa, yasa teklifi, yasa değişikliği, sosyal medya

Yeni Şafak yazarı Çelik: Dezenformasyon yasası ile retweet'e 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

11:34 10.10.2022 (güncellendi: 11:35 10.10.2022)
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AA
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Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, TBMM’de görüşülen dezenformasyon yasası teklifini köşesine taşıdı. Çelik, "Dezenformasyon yasası ile retweet'e 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor" dedi.
Sosyal medyayı denetlemenin artık mümkün olmadığını savunan Çelik, TBMM’de oylanan ‘Dezenformasyon Yasası’nın 14 maddesinin kabul edildiğini belirterek “Bu 14 madde genel olarak internet haber sitelerini kapsıyor. Milletvekillerinin önümüzdeki birkaç günde görüşüp oylayacağı 15 madde daha var. Sosyal medyayı ilgilendiren teklifler de bu maddelerde ele alınıyor. Kabul edilirlerse Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu eklenmiş olacak. Tartışma da buradan çıkıyor” diye yazdı.
Çelik bugün kaleme aldığı yazısına şöyle devam etti:

"Biraz daha açarsak; yanıltıcı bilgiyi üretenler kadar ‘yayanlar’ da artık sorumlu olacak. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. ‘Yaymak’, Twitter’dan bildiğimiz RT’lemek demek. Ya da bir içeriği paylaşmak. ‘Yahu altı üstü bir RT’ye hapis cezası mı verilir’ deniliyor. Meseleye sadece bir içeriği RT’lemek basitliğinde bakarsak öngörülen ceza ağır. Fakat meseleye bir RT’nin yayılmaya etkisi üzerinden bakarsak durum değişiyor. Sosyal medya üzerinden kaos çıkarmanın, bu kaosu gerçek hayata taşımanın ne denli kolay olduğunu ve bir RT’nin dahi rolünü anlatmaya gerek yok.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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Kılıçdaroğlu'ndan dezenformasyon yasası eleştirisi: 'Sesinizi kısmak isteyebilirler'
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