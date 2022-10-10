Yeni Şafak yazarı Çelik: Dezenformasyon yasası ile retweet'e 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

"Biraz daha açarsak; yanıltıcı bilgiyi üretenler kadar ‘yayanlar’ da artık sorumlu olacak. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. ‘Yaymak’, Twitter’dan bildiğimiz RT’lemek demek. Ya da bir içeriği paylaşmak. ‘Yahu altı üstü bir RT’ye hapis cezası mı verilir’ deniliyor. Meseleye sadece bir içeriği RT’lemek basitliğinde bakarsak öngörülen ceza ağır. Fakat meseleye bir RT’nin yayılmaya etkisi üzerinden bakarsak durum değişiyor. Sosyal medya üzerinden kaos çıkarmanın, bu kaosu gerçek hayata taşımanın ne denli kolay olduğunu ve bir RT’nin dahi rolünü anlatmaya gerek yok.”