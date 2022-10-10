https://sputniknews.com.tr/20221010/vampir-uyarisi-yapan-rektor-istifa-etmisti-yok-rektor-adayligi-icin-ilan-yayimladi-1062155094.html

'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti: YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı

'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti: YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın, tepki çeken 'vampir' uyarısının ardından istifa etmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T16:16+0300

2022-10-10T16:16+0300

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vampir

türkiye

rektör

yükseköğretim kurulu (yök)

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de 1. sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı. Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.Uyarının tepki çekmesinin ardından Ak, görevinden istifa etti. YÖK'te rektör adaylığı için ilan yayımladı. İlanda, şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20221009/ogrencilere-vampir-uyarisini-yapan-rektor-saglik-sorunlari-nedeniyle-istifa-etti-1062131618.html

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vampir, rektör, yükseköğretim kurulu (yök)