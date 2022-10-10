Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221010/vampir-uyarisi-yapan-rektor-istifa-etmisti-yok-rektor-adayligi-icin-ilan-yayimladi-1062155094.html
'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti: YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı
'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti: YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın, tepki çeken 'vampir' uyarısının ardından istifa etmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T16:16+0300
2022-10-10T16:35+0300
vampir
türkiye
rektör
yükseköğretim kurulu (yök)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062154951_13:0:697:385_1920x0_80_0_0_7435dba281a1229b6339bef34082cf71.jpg
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de 1. sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı. Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.Uyarının tepki çekmesinin ardından Ak, görevinden istifa etti. YÖK'te rektör adaylığı için ilan yayımladı. İlanda, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20221009/ogrencilere-vampir-uyarisini-yapan-rektor-saglik-sorunlari-nedeniyle-istifa-etti-1062131618.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062154951_98:0:611:385_1920x0_80_0_0_0d21ed564eb59b4c191fea5e762abe1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vampir, rektör, yükseköğretim kurulu (yök)
vampir, rektör, yükseköğretim kurulu (yök)

'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etmişti: YÖK rektör adaylığı için ilan yayımladı

16:16 10.10.2022 (güncellendi: 16:35 10.10.2022)
© DHAKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın, tepki çeken 'vampir' uyarısının ardından istifa etmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), rektör adaylığı için ilan yayımladı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de 1. sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı.
Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.
Uyarının tepki çekmesinin ardından Ak, görevinden istifa etti. YÖK'te rektör adaylığı için ilan yayımladı. İlanda, şöyle denildi:
''2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13'üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı 'Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnam​esi' hükümleri ve 'Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar' uyarınca Karamanoğlu Mehmetbey ​Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacaktır. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 10/10/2022 tarihinden 21/10/2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler."
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
TÜRKİYE
Öğrencilere 'vampir' uyarısı yapan rektör 'sağlık sorunları' nedeniyle istifa etti
Dün, 22:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала