https://sputniknews.com.tr/20221010/uluslararasi-adana-lezzet-festivaline-667-bin-kisi-katildi-261-bin-500-kilogram-et-tuketildi-1062135306.html
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin kişi katıldı: 261 bin 500 kilogram et tüketildi
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin kişi katıldı: 261 bin 500 kilogram et tüketildi
Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin 400 kişinin katıldığı bildirildi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T02:05+0300
2022-10-10T02:05+0300
2022-10-10T02:05+0300
yaşam
adana
festival
kebap
şalgam
kebap ve şalgam festivali
mutfak
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Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 193 dönümlük alanda düzenlendiği belirtildi.3 gün boyunca devam eden festivale 667 bin 400 kişinin katıldığı ve 261 bin 500 kilogram et ile 196 bin 800 litre şalgam tüketildiği kaydedildi.Türkiye'nin en büyük lezzet festivali olma özelliği taşıyan etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221008/365-gun-lezzet-festivalinin-oldugu-adanada-uluslararasi-adana-lezzet-festivali-basladi--1062088748.html
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adana, festival, kebap, şalgam, kebap ve şalgam festivali, mutfak
adana, festival, kebap, şalgam, kebap ve şalgam festivali, mutfak
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin kişi katıldı: 261 bin 500 kilogram et tüketildi
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Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin 400 kişinin katıldığı bildirildi.
Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 193 dönümlük alanda düzenlendiği belirtildi.
3 gün boyunca devam eden festivale 667 bin 400 kişinin katıldığı ve 261 bin 500 kilogram et ile 196 bin 800 litre şalgam tüketildiği kaydedildi.
Türkiye'nin en büyük lezzet festivali olma özelliği taşıyan etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceği aktarıldı.