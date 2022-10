https://sputniknews.com.tr/20221008/365-gun-lezzet-festivalinin-oldugu-adanada-uluslararasi-adana-lezzet-festivali-basladi--1062088748.html

Yılın 365 günü lezzet festivalinin olduğu Adana'da, 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde söz alan Vali Elban, "Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adana dışındaki... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Gala Yemeği" Adana Müzesi'nin bahçesinde yapıldı.Vali Süleyman Elban, zeytinyağlılardan tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzetin sunulduğu programda, festivalin içerik açısından her yıl daha farklı bir yapıya büründüğünü söyledi.Festivalde birçok misafir ağırlayacaklarını belirten Vali Elban, "Şovlarımızın, etkinliklerimizin olduğu çok farklı bir festival yaşatacağınızı ümit ediyorum. Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adanadışındaki insanlarımızın da bu lezzetlerden yararlanmalarını, Adanalıların sıcaklığını görmeleri için 3 gün de onlar için festival yapıyoruz. Yoksa bu 3 gün dışında da geldiğinizde Adana'da lezzet festivalinin hep devam ettiğini göreceksiniz. Festivali tamamladıktan sonra ertesi gün yeni yılın festival hazırlıklarına başlıyoruz." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da onlarca kavmin yaşadığını ve her kavmin buraya önemli lezzetler bıraktığını dile getirerek şunları kaydetti:

