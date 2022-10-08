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https://sputniknews.com.tr/20221008/365-gun-lezzet-festivalinin-oldugu-adanada-uluslararasi-adana-lezzet-festivali-basladi--1062088748.html
Yılın 365 günü lezzet festivalinin olduğu Adana'da, 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı
Yılın 365 günü lezzet festivalinin olduğu Adana'da, 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı
Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde söz alan Vali Elban, "Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adana dışındaki... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T00:33+0300
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yaşam
adana
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festival
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Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Gala Yemeği" Adana Müzesi'nin bahçesinde yapıldı.Vali Süleyman Elban, zeytinyağlılardan tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzetin sunulduğu programda, festivalin içerik açısından her yıl daha farklı bir yapıya büründüğünü söyledi.Festivalde birçok misafir ağırlayacaklarını belirten Vali Elban, "Şovlarımızın, etkinliklerimizin olduğu çok farklı bir festival yaşatacağınızı ümit ediyorum. Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adanadışındaki insanlarımızın da bu lezzetlerden yararlanmalarını, Adanalıların sıcaklığını görmeleri için 3 gün de onlar için festival yapıyoruz. Yoksa bu 3 gün dışında da geldiğinizde Adana'da lezzet festivalinin hep devam ettiğini göreceksiniz. Festivali tamamladıktan sonra ertesi gün yeni yılın festival hazırlıklarına başlıyoruz." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da onlarca kavmin yaşadığını ve her kavmin buraya önemli lezzetler bıraktığını dile getirerek şunları kaydetti:
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adana, yemek, festival
adana, yemek, festival

Yılın 365 günü lezzet festivalinin olduğu Adana'da, 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı

00:33 08.10.2022 (güncellendi: 00:34 08.10.2022)
© AAUluslararası Adana Lezzet Festivali
Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde söz alan Vali Elban, "Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adana dışındaki insanlarımızın da bu lezzetlerden yararlanmalarını, Adanalıların sıcaklığını görmeleri için 3 gün de onlar için festival yapıyoruz" dedi.
Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Gala Yemeği" Adana Müzesi'nin bahçesinde yapıldı.
Vali Süleyman Elban, zeytinyağlılardan tatlılara, et yemeklerinden içeceklere kadar birçok lezzetin sunulduğu programda, festivalin içerik açısından her yıl daha farklı bir yapıya büründüğünü söyledi.
© AAUluslararası Adana Lezzet Festivali
Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
Uluslararası Adana Lezzet Festivali
© AA
Festivalde birçok misafir ağırlayacaklarını belirten Vali Elban, "Şovlarımızın, etkinliklerimizin olduğu çok farklı bir festival yaşatacağınızı ümit ediyorum. Adana'da lezzet festivali 365 gün oluyor fakat biz Adanadışındaki insanlarımızın da bu lezzetlerden yararlanmalarını, Adanalıların sıcaklığını görmeleri için 3 gün de onlar için festival yapıyoruz. Yoksa bu 3 gün dışında da geldiğinizde Adana'da lezzet festivalinin hep devam ettiğini göreceksiniz. Festivali tamamladıktan sonra ertesi gün yeni yılın festival hazırlıklarına başlıyoruz." diye konuştu.
© AAUluslararası Adana Lezzet Festivali
Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
Uluslararası Adana Lezzet Festivali
© AA
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da onlarca kavmin yaşadığını ve her kavmin buraya önemli lezzetler bıraktığını dile getirerek şunları kaydetti:
"Bizim atalarımız bugüne kadar bunu taşımış. Bu kadar güzelliğin sadece Adana tarafından bilinmesi, faydalanılması gerçekten biraz insafsızlık olurdu. Bunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, bu güzellikleri herkesle paylaşmak gerekiyordu. 6'ıncısını yaptığımız lezzet festivali de bunu sağlayan festivallerden bir tanesi. Bunun yanında 3-4 festivalimiz var. Her festival Adana'nın marka değerini artırmasına büyük katkı sağlıyor."
© AAUluslararası Adana Lezzet Festivali
Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
Uluslararası Adana Lezzet Festivali
© AA
© AAUluslararası Adana Lezzet Festivali
Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
Uluslararası Adana Lezzet Festivali
© AA
© AAUluslararası Adana Lezzet Festivali
Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
Uluslararası Adana Lezzet Festivali
© AA
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