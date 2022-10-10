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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221010/turkiye-haftaya-hizli-basladi-kilicdaroglunun-abd-ziyareti-bakan-nebatinin-doktora-tezi--1062262976.html
Türkiye haftaya hızlı başladı: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, Bakan Nebati'nin doktora tezi
Türkiye haftaya hızlı başladı: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, Bakan Nebati'nin doktora tezi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise, bu kez de doktora tezi ile gündem... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T13:10+0300
2022-10-13T13:42+0300
yolcu yolunda gerek
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
tüik
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
chp
başörtüsü
başörtüsü yasağı
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11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Türkiye, haftaya yine hızlı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisine yönelik eleştirilere, doktora tezi karşılığı vererek, başka bir tartışmayı başlattı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti öncesinde, uçakta, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi ömrünü tamamladığını söyleyen CHP lideri, başörtüsü çıkışına dair eleştirilere de, risk almadan yol alınamayacağı cevabını verdi. Ankara kulislerinde karşılıklı açıklamalar sürerken, TÜİK’in, tek haneye indiğini açıkladığı işsizlik rakamları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konser iptalleri de Aysever’in gündemindeydi.
https://sputniknews.com.tr/20221013/gazeteci-sanyer-hukumet-enflasyonla-mucadeleyi-geri-plana-atti-buyumeyi-one-aldi-1062261248.html
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Enver Aysever
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, tüik, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, chp, başörtüsü, başörtüsü yasağı
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, tüik, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, chp, başörtüsü, başörtüsü yasağı

Türkiye haftaya hızlı başladı: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, Bakan Nebati'nin doktora tezi

13:10 10.10.2022 (güncellendi: 13:42 13.10.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise, bu kez de doktora tezi ile gündem oldu. Enver Aysever, birbirinden farklı başlıkları, dinleyicilerle birlikte yorumluyor.
Türkiye, haftaya yine hızlı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisine yönelik eleştirilere, doktora tezi karşılığı vererek, başka bir tartışmayı başlattı.
Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti öncesinde, uçakta, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi ömrünü tamamladığını söyleyen CHP lideri, başörtüsü çıkışına dair eleştirilere de, risk almadan yol alınamayacağı cevabını verdi.
Ankara kulislerinde karşılıklı açıklamalar sürerken, TÜİK’in, tek haneye indiğini açıkladığı işsizlik rakamları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konser iptalleri de Aysever’in gündemindeydi.
12.10.2022 ANLAT BANA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
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