https://sputniknews.com.tr/20221010/turkiye-haftaya-hizli-basladi-kilicdaroglunun-abd-ziyareti-bakan-nebatinin-doktora-tezi--1062262976.html

Türkiye haftaya hızlı başladı: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, Bakan Nebati'nin doktora tezi

Türkiye haftaya hızlı başladı: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, Bakan Nebati'nin doktora tezi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise, bu kez de doktora tezi ile gündem... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T13:10+0300

2022-10-10T13:10+0300

2022-10-13T13:42+0300

yolcu yolunda gerek

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

tüik

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

chp

başörtüsü

başörtüsü yasağı

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11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 11.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Türkiye, haftaya yine hızlı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisine yönelik eleştirilere, doktora tezi karşılığı vererek, başka bir tartışmayı başlattı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti öncesinde, uçakta, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi ömrünü tamamladığını söyleyen CHP lideri, başörtüsü çıkışına dair eleştirilere de, risk almadan yol alınamayacağı cevabını verdi. Ankara kulislerinde karşılıklı açıklamalar sürerken, TÜİK’in, tek haneye indiğini açıkladığı işsizlik rakamları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konser iptalleri de Aysever’in gündemindeydi.

https://sputniknews.com.tr/20221013/gazeteci-sanyer-hukumet-enflasyonla-mucadeleyi-geri-plana-atti-buyumeyi-one-aldi-1062261248.html

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, tüik, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, chp, başörtüsü, başörtüsü yasağı