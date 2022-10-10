https://sputniknews.com.tr/20221010/tff-baskani-buyukeksi-var-sistemi-olmasaydi-penaltilar-ve-ofsaytlarda-bircok-hata-yapilirdi-1062150258.html

TFF Başkanı Büyükekşi: VAR sistemi olmasaydı penaltılar ve ofsaytlarda birçok hata yapılırdı

TFF Başkanı Büyükekşi: VAR sistemi olmasaydı penaltılar ve ofsaytlarda birçok hata yapılırdı

TFF Başkanı Büyükekşi son günlerde tartışılan VAR'ın kaldırılması konusunda açıklamalarda bulunarak, “Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T14:46+0300

2022-10-10T14:46+0300

2022-10-10T14:50+0300

mehmet büyükekşi

spor

video yardımcı hakem (var)

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sportradar ile anlaşma imzaladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR sisteminin kaldırılması tartışmalarına yanıt verdi.Milliyet’in aktardığına göre Büyükekşi törende yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 4 ay önce göreve geldi. Futbolumuzu bulunduğumuz konumdan elit seviyeye çıkarmak için çalışmaya başladık. Projelerimizden birisini de bugün hayata geçireceğiz. TFF 2. Lig ve 3. Lig için iki önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Bu liglerde bulunan 92 kulübün gelirini 5 yıllığına artıracak bir yayın anlaşması imzaladık" dedi.Büyükekşi sözlerinin devamında, "Sportradar ile yaptığımız anlaşma ile birlikte şeffaflık teknolojisi bundan sonra TFF 2. Lig ve 3. Lig'de de devreye sokulacak. Bu liglerde olağan dışı bahisler olursa, bize bildirilecek. Bu liglerimiz çok daha güvenli hale gelecek. Bu zamana kadar yayın haklarında yapılan girişimler başarısız olmuştu. Anlaşmanın Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.Millli Takım yorumu: ‘Avantajlı görünüyor’EURO 2024 elemelerindeki grubu değerlendiren Büyükekşi, "Önümüzdeki mart ayında maçlar başlayacak. İlk maçımız Ermenistan'la olacak. Diğer gruplara baktığımızda Milli Takımımızın grubu avantajlı görünüyor. Hedefimiz bu grupta ilk 2 içerisinde olup Almanya'da ülkemizi temsil edebilmek. Almanya aynı zamanda Türkiye dışında en çok Türk'ün olduğu yer. Dün de Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonu oldu" dedi.TFF Başkanı sözlerinin devamında, "Eğer biz birlik beraberlik içerisinde olursak; dünyada başaramayacağımız hiçbir şey yok. Kasım ayında iki tane hazırlık maçı yapacağız. Bu iki takım 2. torbadan kuraya girmişlerdi. İkisi de oldukça iddialı takımlar" İfadelerini kullandı.'Bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım'Büyükekşi hakem yönetimleri hakkında; "Bu yıl ilk kez 1. Lig'de de VAR sistemini kullanıyoruz. Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu sistem olmasaydı, penaltılar ve ofsaytlarda birçok hata yapılırdı" dedi.

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mehmet büyükekşi, video yardımcı hakem (var), türkiye futbol federasyonu (tff)