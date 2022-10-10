https://sputniknews.com.tr/20221010/telmessos-antik-tiyatrosu-7-yilin-ardindan-acildi-1062168293.html

Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı

Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bölgenin tarihine ışık tutan en önemli eserler arasında bulunan Telmessos Antik Tiyatrosu yaklaşık 7 yılın ardından kapılarını... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bölgenin tarihine ışık tutan en önemli eserler arasında bulunan Telmessos Antik Tiyatrosu yaklaşık 7 yılın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.Deniz kıyısında olma özelliği ile dikkat çeken Telmessos Antik Tiyatrosu Fethiye Kaymakamı Alper Balcı'nın girişimleri neticesinde açıldı.Kokteyle başlayan açılışta Ölüdeniz Orta Okulu Korosu, Kardelen Sanat Derneği Türk Müziği Topluluğu, Marmaris Filarmoni Derneği Fethiye Temsilciliği dinletileri ile halk oyunları gösterisi yapıldı.Uzun yıllardır müteahhit firma ile davası süren Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yıl sonra kapılarını açtı. Restorasyon işlemlerinin yüzde 70'nin tamamlandığı tiyatronun resmi açılışını ilerleyen günlerde yapılacak.'Restorasyonun yüzde 70'i tamamlandı'Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar “Bugün Allah'ın izniyle açılışımızı yapıyoruz. Kültür sanat faaliyetlerine başlıyoruz. Antik Tiyatro da mahkeme süreci devam ediyor. Şuan ara bir açılış yapıyoruz. Resmi açılışımızı daha sonra ki dönemlerde yapacağız. Restorasyonun yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun. Yaklaşık 8,9 yıldır atıl durumda olan tiyatromuz bugün itibariyle faaliyete geçti” şeklinde konuştu.

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