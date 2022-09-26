https://sputniknews.com.tr/20220926/hatayin-tek-antik-kenti-epiphaneiada-takvimler-mozaigi-bulundu-1061632927.html
Hatay'ın tek antik kenti Epiphaneia'da Takvimler Mozaiği bulundu
Hatay'ın tek antik kenti Epiphaneia'da Takvimler Mozaiği bulundu
Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti'nde yapılan kazılar çalışmalarında, Takvimler Mozaiği tespit edildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T16:23+0300
2022-09-26T16:23+0300
2022-09-26T16:23+0300
yaşam
antik kent
mozaik
hatay
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Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazılarda, kırsal aktivitenin anlatıldığı ve her ayın karşılığında personifikasyonun (kişileştirme) yer aldığı Takvimler Mozaiği bulundu.İssos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti'nde 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar devam ediyor.Bu yılki sezon kazılarında bulunan sikke ve mozaik gibi eserlerin yanı sıra Bronz Çağ'a tarihlenen seramikler, kent tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.Kazının bilimsel danışmanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, dönem kazılarına 40 kişilik bir ekiple başladıklarını söyledi.Figürler ve yazıtlı anlatımlara rastlandıÖzdilek, "Bronz Çağ'a tarihlenen seramiklerle birlikte kentin tarihi 5 bin yıl önceye kadar gidiyor. Osmanlı dönemine kadar kesintisiz 27 kültürün izlerini kazılar sonunda materyal kültür incelemesi ve mekansal analizle tespit ettik. Mozaikler, dünyada eşi benzeri olmayan kırsal aktivitenin anlatıldığı Takvimler Mozaiği ve her ayın karşılığında bir personifikasyon (kişileştirme) var. Burada geometrik bir bordür içerisinde figürler ve yazıtlı anlatımlar var. Yazıtlarda ise ayın anlatımı ve yanında buna denk gelen Roma astrolojisindeki burçlar bulunuyor" dedi.Kazılarda Helenistik, Bizans, Osmanlı, Abbasi dönemlerine ait çok çeşitli zaman aralığında sikkeler de bulunduğu ifade edildi.Bölgede cam buluntulara ve bunlara ait atölyelere de rastlanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220529/bergamada-1800-yillik-geometrik-tabanli-mozaik-bulundu-1056786570.html
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antik kent, mozaik, hatay
antik kent, mozaik, hatay
Hatay'ın tek antik kenti Epiphaneia'da Takvimler Mozaiği bulundu
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Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti'nde yapılan kazılar çalışmalarında, Takvimler Mozaiği tespit edildi.
Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazılarda, kırsal aktivitenin anlatıldığı ve her ayın karşılığında personifikasyonun (kişileştirme) yer aldığı Takvimler Mozaiği bulundu.
İssos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti'nde 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar devam ediyor.
Bu yılki sezon kazılarında bulunan sikke ve mozaik gibi eserlerin yanı sıra Bronz Çağ'a tarihlenen seramikler, kent tarihinin 5 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.
Kazının bilimsel danışmanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, dönem kazılarına 40 kişilik bir ekiple başladıklarını söyledi.
Figürler ve yazıtlı anlatımlara rastlandı
Özdilek, "Bronz Çağ'a tarihlenen seramiklerle birlikte kentin tarihi 5 bin yıl önceye kadar gidiyor. Osmanlı dönemine kadar kesintisiz 27 kültürün izlerini kazılar sonunda materyal kültür incelemesi ve mekansal analizle tespit ettik. Mozaikler, dünyada eşi benzeri olmayan kırsal aktivitenin anlatıldığı Takvimler Mozaiği ve her ayın karşılığında bir personifikasyon (kişileştirme) var. Burada geometrik bir bordür içerisinde figürler ve yazıtlı anlatımlar var. Yazıtlarda ise ayın anlatımı ve yanında buna denk gelen Roma astrolojisindeki burçlar bulunuyor" dedi.
Kazılarda Helenistik, Bizans, Osmanlı, Abbasi dönemlerine ait çok çeşitli zaman aralığında sikkeler de bulunduğu ifade edildi.
Bölgede cam buluntulara ve bunlara ait atölyelere de rastlanıldı.