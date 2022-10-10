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Şeker fiyatlarına yüzde 8 zam
Şeker fiyatlarına yüzde 8 zam
Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T13:12+0300
2022-10-10T13:12+0300
ekonomi
şeker
zam
türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)
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BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL'ye yükseldi. Bu fiyatlara KDV dahil değil.Türkşeker'in sitesinde söz konusu zam ile ilgili haber yok. Türkiye'nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarında iken Türkşeker'in piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık 1.000 ton ile sınırlı kalıyor.Türkşeker'den dağıtım noktalarına gönderilen bilgi notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221003/yumurta-fiyatlarina-zam-son-1-ayda-ikiye-katlandi-1061894998.html
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şeker, zam, türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)
şeker, zam, türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)

Şeker fiyatlarına yüzde 8 zam

13:12 10.10.2022
© AAŞeker
Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AA
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Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.
BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.
Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL'ye yükseldi. Bu fiyatlara KDV dahil değil.
Türkşeker'in sitesinde söz konusu zam ile ilgili haber yok. Türkiye'nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarında iken Türkşeker'in piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık 1.000 ton ile sınırlı kalıyor.
Türkşeker'den dağıtım noktalarına gönderilen bilgi notunda, "2022-2023 pazarlama yılı şeker satışlarımız 10.10.2022 tarihinde başlayacak olup, ERP sisteminde tanımlanan fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda imalatçılara, kapasite raporu veya resmi kurumlardan alınan evraklarla satış yapılmaya devam edilecektir" denildi.
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