Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221003/yumurta-fiyatlarina-zam-son-1-ayda-ikiye-katlandi-1061894998.html
Yumurta fiyatlarına zam: Son 1 ayda ikiye katlandı
Yumurta fiyatlarına zam: Son 1 ayda ikiye katlandı
Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T13:26+0300
2022-10-03T13:31+0300
yumurta
ekonomi
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061894854_0:46:1307:781_1920x0_80_0_0_023307eed43ca447da99440aed2b8056.jpg
Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Yem, enerji, ambalaj ve nakliye maliyetlerindeki artış yumurta fiyatlarına da yansıdı. 1 ay önce 2 liraya satılan organik yumurtanın tanesi 4-5 liraya yükseldi. Esnaf yumurta fiyatlarının haftalık olarak arttığını ifade ediyor. Vatandaşlar ise aldığı yumurta adedini düşürmeye başladı. Marketlerde 30’lu yumurtalara alternatif olarak daha küçük paketlerde yumurta satılmaya başlandı.Yumurta fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Süphan Paşa, "Beyaz yumurtalar 2.5 lira, organik yumurtalar 4 liradan satılıyor. 1 ay önce beyaz yumurtalar 1.5 lira organik yumurtalar 2 liraydı. Fiyatlar haftalık olarak değişiyor. Beyaz yumurtalar ise bir sene önce 30 liraydı şimdi 65 lirayı aştı. Vatandaşlar yumurtadaki fiyat artışından şikayetçi, zamları biz yapıyormuşuz gibi tepki gösteriyor" diye konuştu.Fiyatların yüksekliğinden yakınan Hasan Usta isimli vatandaş ise "Yumurta fiyatları her hafta değişmeye başladı. Sürekli yumurta alıyoruz. Normalde eskiden bir koli yumurta alıyorduk, 15 liraydı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220725/yumurtaya-bir-zam-daha-1059101309.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1061894854_103:0:1204:826_1920x0_80_0_0_4b6997d52b02ca1d23c045c922e73dd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yumurta, zam
yumurta, zam

Yumurta fiyatlarına zam: Son 1 ayda ikiye katlandı

13:26 03.10.2022 (güncellendi: 13:31 03.10.2022)
© İHAyumurta
yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.
Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Yem, enerji, ambalaj ve nakliye maliyetlerindeki artış yumurta fiyatlarına da yansıdı. 1 ay önce 2 liraya satılan organik yumurtanın tanesi 4-5 liraya yükseldi. Esnaf yumurta fiyatlarının haftalık olarak arttığını ifade ediyor. Vatandaşlar ise aldığı yumurta adedini düşürmeye başladı. Marketlerde 30’lu yumurtalara alternatif olarak daha küçük paketlerde yumurta satılmaya başlandı.
Yumurta fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Süphan Paşa, "Beyaz yumurtalar 2.5 lira, organik yumurtalar 4 liradan satılıyor. 1 ay önce beyaz yumurtalar 1.5 lira organik yumurtalar 2 liraydı. Fiyatlar haftalık olarak değişiyor. Beyaz yumurtalar ise bir sene önce 30 liraydı şimdi 65 lirayı aştı. Vatandaşlar yumurtadaki fiyat artışından şikayetçi, zamları biz yapıyormuşuz gibi tepki gösteriyor" diye konuştu.
Fiyatların yüksekliğinden yakınan Hasan Usta isimli vatandaş ise "Yumurta fiyatları her hafta değişmeye başladı. Sürekli yumurta alıyoruz. Normalde eskiden bir koli yumurta alıyorduk, 15 liraydı" dedi.
Kuluçkalık yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
YAŞAM
Yumurtaya bir zam daha
25 Temmuz, 11:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала