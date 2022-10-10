https://sputniknews.com.tr/20221010/putin-ukrayna-gucleri-turkakimi-havaya-ucurmayi-denedi--1062146509.html
Putin: Ukrayna güçleri TürkAkım’ı havaya uçurmayı denedi
Putin: Ukrayna güçleri TürkAkım’ı havaya uçurmayı denedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı denediğini belirtti. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T13:06+0300
2022-10-10T13:06+0300
2022-10-10T13:36+0300
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vladimir putin
türkakım
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Kırım Köprüsü’ne cumartesi günü düzenlenen saldırıya atfen, Ukrayna hükümetinin ‘uzun zamandan beri terörist yöntemler kullandığını’ söyledi. Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım gaz sevkiyat sisteminin hatlarından birini havaya uçurmayı denediğini ekledi. Bununla beraber, Ukrayna’nın gizli servislerinin, Rusya’daki Kursk nükleer enerji santraline de üç saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Putin, ‘Rusya’nın, bu terör eylemlerinin ciddi sonuçları olmamasını sağladığını’ belirtti.“Kiev’in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık” diyen Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın teklif etmesi üstüne ve Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı planlamayla uzun menzilli silahlar ile Ukrayna’nın enerji, ordu ve iletişim tesislerine karşı büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti.Ayrıca Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’nın enerji, askeri komuta ve iletişim tesislerine düzenlendiğini söylediği saldırıların, denizden ve karadan fırlatılan bombalar ile gerçekleştirildiğini kaydetti ve “Topraklarımızda terör eylemleri gerçekleştirilmesi girişimlerinin devam etmesi hâlinde, Rusya’nın karşılığı sert olacaktır ve bu karşılık, büyüklüğü bakımından da Rusya Federasyonu için oluşturulan tehdidin seviyesine denk olacaktır” uyarısını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/kremlin-ukrayna-kentlerine-bombardimanlar-putinin-bilgisi-dahilinde-gerceklestiriliyor-1062146429.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, türkakım
Putin: Ukrayna güçleri TürkAkım’ı havaya uçurmayı denedi
13:06 10.10.2022 (güncellendi: 13:36 10.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım doğalgaz boru hattını havaya uçurmayı denediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Kırım Köprüsü’ne cumartesi günü düzenlenen saldırıya atfen, Ukrayna hükümetinin ‘uzun zamandan beri terörist yöntemler kullandığını’ söyledi.
Putin, Ukrayna güçlerinin TürkAkım gaz sevkiyat sisteminin hatlarından birini havaya uçurmayı denediğini ekledi.
Bununla beraber, Ukrayna’nın gizli servislerinin, Rusya’daki Kursk nükleer enerji santraline de üç saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Putin, ‘Rusya’nın, bu terör eylemlerinin ciddi sonuçları olmamasını sağladığını’ belirtti.
“Kiev’in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık” diyen Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın teklif etmesi üstüne ve Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı planlamayla uzun menzilli silahlar ile Ukrayna’nın enerji, ordu ve iletişim tesislerine karşı büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti.
Ayrıca Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’nın enerji, askeri komuta ve iletişim tesislerine düzenlendiğini söylediği saldırıların, denizden ve karadan fırlatılan bombalar ile gerçekleştirildiğini kaydetti ve “Topraklarımızda terör eylemleri gerçekleştirilmesi girişimlerinin devam etmesi hâlinde, Rusya’nın karşılığı sert olacaktır ve bu karşılık, büyüklüğü bakımından da Rusya Federasyonu için oluşturulan tehdidin seviyesine denk olacaktır” uyarısını yaptı.