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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/kremlin-ukrayna-kentlerine-bombardimanlar-putinin-bilgisi-dahilinde-gerceklestiriliyor-1062146429.html
Kremlin: Ukrayna kentlerine bombardımanlar Putin’in bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor
Kremlin: Ukrayna kentlerine bombardımanlar Putin’in bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus güçleri tarafından Ukrayna kentlerine sabah saatlerinden bu yana yapılan bombardımanın devam eden askeri operasyon... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T13:04+0300
2022-10-10T13:30+0300
kremlin
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
operasyon
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Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısı sırasında, Ukrayna kentlerine bu sabahtan beri düzenlenen bir dizi saldırının ‘Kırım Köprüsü’nde cumartesi gerçekleştirilen saldırıya verilmiş bir yanıt olarak mı yorumlanması gerektiği’ sorusuna yanıt verdi.Peskov, “Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu bombardımanlara gelince, tabii ki bunun için Savunma Bakanlığı’nın yapacağı açıklamanın beklenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.Ayrıca söz konusu bombardımanların ‘Başkomutan Vladimir Putin’in emri üstüne mi gerçekleştirildiği’ sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Bekleneceği gibi özel askeri operasyonun ana hamleleri Başkomuta’na bildirilmeden gerçekleştirilemezler. Bu son derece normal bir süreç” dedi.
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kremlin, ukrayna, rusya, operasyon
kremlin, ukrayna, rusya, operasyon

Kremlin: Ukrayna kentlerine bombardımanlar Putin’in bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor

13:04 10.10.2022 (güncellendi: 13:30 10.10.2022)
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus güçleri tarafından Ukrayna kentlerine sabah saatlerinden bu yana yapılan bombardımanın devam eden askeri operasyon çerçevesinde düzenlendiğini belirtti. Peskov, söz konusu bombardımanların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısı sırasında, Ukrayna kentlerine bu sabahtan beri düzenlenen bir dizi saldırının ‘Kırım Köprüsü’nde cumartesi gerçekleştirilen saldırıya verilmiş bir yanıt olarak mı yorumlanması gerektiği’ sorusuna yanıt verdi.
Peskov, “Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu bombardımanlara gelince, tabii ki bunun için Savunma Bakanlığı’nın yapacağı açıklamanın beklenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca söz konusu bombardımanların ‘Başkomutan Vladimir Putin’in emri üstüne mi gerçekleştirildiği’ sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Bekleneceği gibi özel askeri operasyonun ana hamleleri Başkomuta’na bildirilmeden gerçekleştirilemezler. Bu son derece normal bir süreç” dedi.
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