https://sputniknews.com.tr/20221010/kremlin-ukrayna-kentlerine-bombardimanlar-putinin-bilgisi-dahilinde-gerceklestiriliyor-1062146429.html

Kremlin: Ukrayna kentlerine bombardımanlar Putin’in bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor

Kremlin: Ukrayna kentlerine bombardımanlar Putin’in bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus güçleri tarafından Ukrayna kentlerine sabah saatlerinden bu yana yapılan bombardımanın devam eden askeri operasyon... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T13:04+0300

2022-10-10T13:04+0300

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kremlin

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operasyon

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Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısı sırasında, Ukrayna kentlerine bu sabahtan beri düzenlenen bir dizi saldırının ‘Kırım Köprüsü’nde cumartesi gerçekleştirilen saldırıya verilmiş bir yanıt olarak mı yorumlanması gerektiği’ sorusuna yanıt verdi.Peskov, “Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu bombardımanlara gelince, tabii ki bunun için Savunma Bakanlığı’nın yapacağı açıklamanın beklenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.Ayrıca söz konusu bombardımanların ‘Başkomutan Vladimir Putin’in emri üstüne mi gerçekleştirildiği’ sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Bekleneceği gibi özel askeri operasyonun ana hamleleri Başkomuta’na bildirilmeden gerçekleştirilemezler. Bu son derece normal bir süreç” dedi.

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