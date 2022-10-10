https://sputniknews.com.tr/20221010/kadikoyde-6-bin-liranin-altinda-daire-kalmadi-1062156478.html

Kadıköy'de 6 bin liranın altında daire kalmadı

Kadıköy'de 6 bin liranın altında daire kalmadı

Kadıköy'de 6 bin liranın altında kiralık daire kalmazken ortalama kira 21 bin lirayı aştı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T16:30+0300

2022-10-10T16:30+0300

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ekonomi

istanbul

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satılık

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fahiş fiyat

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Sözcü gazetesinden Fırat Fıstık'ın ‘Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu’ verilerinden derlediği habere göre, tam zamanlı çalışan bir asgari ücretli, maaşının tamamını bir ev için vermeye hazır olsa da kiralık daire bulamıyor.Raporda 6 bin TL'nin altında daire kalmazken, 8 bin TL'nin altındaki daire sayısı da hızla eriyor. Nisan ayından bugüne toplam kiralık daire sayısı neredeyse iki katına çıkmasına rağmen 8 bin TL altındaki kiralık daire sayısı 135'ten 24'e geriledi.Geçinemiyoruz Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20221005/emlakcilar-uyardi-mal-sahibi-evi-satsa-da-kiraci-cikmak-zorunda-degil-1061993995.html

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