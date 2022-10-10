https://sputniknews.com.tr/20221010/kadikoyde-6-bin-liranin-altinda-daire-kalmadi-1062156478.html
Kadıköy'de 6 bin liranın altında daire kalmadı
Kadıköy'de 6 bin liranın altında daire kalmadı
Kadıköy'de 6 bin liranın altında kiralık daire kalmazken ortalama kira 21 bin lirayı aştı. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T16:30+0300
2022-10-10T16:30+0300
2022-10-10T16:30+0300
ekonomi
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satılık ev
kadıköy
fahiş fiyat
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Sözcü gazetesinden Fırat Fıstık'ın ‘Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu’ verilerinden derlediği habere göre, tam zamanlı çalışan bir asgari ücretli, maaşının tamamını bir ev için vermeye hazır olsa da kiralık daire bulamıyor.Raporda 6 bin TL'nin altında daire kalmazken, 8 bin TL'nin altındaki daire sayısı da hızla eriyor. Nisan ayından bugüne toplam kiralık daire sayısı neredeyse iki katına çıkmasına rağmen 8 bin TL altındaki kiralık daire sayısı 135'ten 24'e geriledi.Geçinemiyoruz Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20221005/emlakcilar-uyardi-mal-sahibi-evi-satsa-da-kiraci-cikmak-zorunda-degil-1061993995.html
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istanbul, kiralık, kiralık ev, satılık, satılık ev, kadıköy, fahiş fiyat
istanbul, kiralık, kiralık ev, satılık, satılık ev, kadıköy, fahiş fiyat
Kadıköy'de 6 bin liranın altında daire kalmadı
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Kadıköy'de 6 bin liranın altında kiralık daire kalmazken ortalama kira 21 bin lirayı aştı.
Sözcü gazetesinden Fırat Fıstık'ın ‘Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu’ verilerinden derlediği habere
göre, tam zamanlı çalışan bir asgari ücretli, maaşının tamamını bir ev için vermeye hazır olsa da kiralık daire bulamıyor.
Raporda 6 bin TL'nin altında daire kalmazken, 8 bin TL'nin altındaki daire sayısı da hızla eriyor. Nisan ayından bugüne toplam kiralık daire sayısı neredeyse iki katına çıkmasına rağmen 8 bin TL altındaki kiralık daire sayısı 135'ten 24'e geriledi.
Geçinemiyoruz Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Yaşamı tehdit eder hale gelen kira artışlarına dair milyonlarca yurttaş çözüm beklerken iktidar seçim öncesi para toplamak, oy devşirmek adına halkın yaşadığı bu krizi istismar etme yoluna gitti. TOKİ eliyle yapılacak sosyal konut projesi geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca asgari ücretli için değildir. Asgari ücretli çalışanların hem kira hem taksit ödeme ihtimali bulunmuyor. Ayrıca TOKİ'nin ürettiği konutlarının niteliksizliği ve bitmeyen TOKİ projelerinin de gösterdiği ‘Cumhuriyet Döneminin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi'nin kazananının yandaş inşaat şirketleri olacağı.”