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https://sputniknews.com.tr/20221005/emlakcilar-uyardi-mal-sahibi-evi-satsa-da-kiraci-cikmak-zorunda-degil-1061993995.html
Emlakçılar uyardı: 'Mal sahibi evi satsa da kiracı çıkmak zorunda değil'
Emlakçılar uyardı: 'Mal sahibi evi satsa da kiracı çıkmak zorunda değil'
Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Oral, "Kiracı, ev sahibi evi başkasına satsa bile çıkmak zorunda değildir. Mal sahibi evi satacaksa satabilir. Evin yeni sahibi... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T16:22+0300
2022-10-05T16:25+0300
türkiye
emlak
kiracı
konut satışı
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Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, ‘ev satma’ bahanesi ile düşük fiyatları kiracıları evden çıkartıp yerine yüksek fiyatlara kiraya vermek isteyen ev sahiplerine ikazda bulundu. Oral ayrıca, kiracıların ev satılsa bile taşınmak zorunda olmadığını ifade etti.Ev sahipleri kira ücretlerine en fazla yüzde 25 oranında bir zam uygulayabilir. Yüzde 25’lik zammı beğenmeyen bazı ev sahipleri “Eve ben taşınacağım. Oğlum ya da kızım oturacak. Başkasına satacağım” gibi bahaneler ile eski kiracıları evlerinden çıkartma yoluna başvurabiliyor. Samsun’da da bazı ev sahiplerinin düşük fiyatlara oturan kiracıların bu yöntemler ile evlerinden çıkartılmak istendiğini duyduğunu ifade den Başkan Mevlüt Oral, kiracılara seslenerek mahkeme yolunu gösterdi.‘Yeterli konut olmadığından fırsatçılık yapanlar oluyor’Bazı mülk sahiplerinin konut eksikliğini fırsatçılığa çevirdiğini ifade eden Mevlüt Oral, “Kiralık ev konusu, Türkiye’nin kanayan yarası. Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da sıkıntı var. Kira fiyatlarının yüksek olmasının tek sebebi ev sahipleri değil. Çünkü inşaat maliyetleri çok arttı. Yeterli inşaat olmadığından konut açığı yaşandığından fırsatçılık yapanlar oluyor. Her gün bana, ‘Biz 800 TL kira veriyordum, ev sahibi 3.5 bin TL kira yapmak istiyor’ diye şikayet geliyor. Devletin açıkladığı gibi ev sahipleri kirayı en fazla yüzde 25 arttırabilirler. Bunun dışında bir artış mahkemeye dahi gitse değişmeyecek. Ev sahibi kiracısını çıkartırsa ya kendisi ya da birinci derece ailesi oturabilecek. Mal sahibi kiracıyı mahkeme kararı ile çıkartırsa evini 3 sene boyuncu kiraya veremiyor. Eğer bu kurala uymazlarsa ağır cezai işlemler uygulanıyor. 800 TL’ye kiraya verdiğiniz evden 3,5 bin TL kira istiyorsanız, 5.5 bin TL ile geçinen bir vatandaş bu kirayı nasıl verecek? Kiracılar oturdukları kira fiyatının yüzde 25 zammını ev sahibinin hesabını yatırsınlar. Eğer daha fazla bir artış isteniyorsa mahkemeye gitsinler, hukuk gereğini yapacaktır” dedi.‘Siz hiç kiracı olmadınız mı?’Oral, kiracıların da kendi haklarını savunması gerektiğine değindi:Samsun’da geçen yıl ortalama 800 TL olan kira fiyatları bu yıl 3.5 bin TL'den başlayıp, 10 bin TL'ye kadar çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/kiracilardan-fahis-zam-eylemi-aldigimiz-maasin-yarisi-kiraya-gidiyor-1061886778.html
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emlak, kiracı, konut satışı
emlak, kiracı, konut satışı

Emlakçılar uyardı: 'Mal sahibi evi satsa da kiracı çıkmak zorunda değil'

16:22 05.10.2022 (güncellendi: 16:25 05.10.2022)
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA
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Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Oral, "Kiracı, ev sahibi evi başkasına satsa bile çıkmak zorunda değildir. Mal sahibi evi satacaksa satabilir. Evin yeni sahibi yatırım için evi aldıysa kiracı ile anlaşabilir" dedi.
Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, ‘ev satma’ bahanesi ile düşük fiyatları kiracıları evden çıkartıp yerine yüksek fiyatlara kiraya vermek isteyen ev sahiplerine ikazda bulundu. Oral ayrıca, kiracıların ev satılsa bile taşınmak zorunda olmadığını ifade etti.
Ev sahipleri kira ücretlerine en fazla yüzde 25 oranında bir zam uygulayabilir. Yüzde 25’lik zammı beğenmeyen bazı ev sahipleri “Eve ben taşınacağım. Oğlum ya da kızım oturacak. Başkasına satacağım” gibi bahaneler ile eski kiracıları evlerinden çıkartma yoluna başvurabiliyor. Samsun’da da bazı ev sahiplerinin düşük fiyatlara oturan kiracıların bu yöntemler ile evlerinden çıkartılmak istendiğini duyduğunu ifade den Başkan Mevlüt Oral, kiracılara seslenerek mahkeme yolunu gösterdi.

‘Yeterli konut olmadığından fırsatçılık yapanlar oluyor’

Bazı mülk sahiplerinin konut eksikliğini fırsatçılığa çevirdiğini ifade eden Mevlüt Oral, “Kiralık ev konusu, Türkiye’nin kanayan yarası. Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da sıkıntı var. Kira fiyatlarının yüksek olmasının tek sebebi ev sahipleri değil. Çünkü inşaat maliyetleri çok arttı. Yeterli inşaat olmadığından konut açığı yaşandığından fırsatçılık yapanlar oluyor. Her gün bana, ‘Biz 800 TL kira veriyordum, ev sahibi 3.5 bin TL kira yapmak istiyor’ diye şikayet geliyor. Devletin açıkladığı gibi ev sahipleri kirayı en fazla yüzde 25 arttırabilirler. Bunun dışında bir artış mahkemeye dahi gitse değişmeyecek. Ev sahibi kiracısını çıkartırsa ya kendisi ya da birinci derece ailesi oturabilecek. Mal sahibi kiracıyı mahkeme kararı ile çıkartırsa evini 3 sene boyuncu kiraya veremiyor. Eğer bu kurala uymazlarsa ağır cezai işlemler uygulanıyor. 800 TL’ye kiraya verdiğiniz evden 3,5 bin TL kira istiyorsanız, 5.5 bin TL ile geçinen bir vatandaş bu kirayı nasıl verecek? Kiracılar oturdukları kira fiyatının yüzde 25 zammını ev sahibinin hesabını yatırsınlar. Eğer daha fazla bir artış isteniyorsa mahkemeye gitsinler, hukuk gereğini yapacaktır” dedi.

‘Siz hiç kiracı olmadınız mı?’

Oral, kiracıların da kendi haklarını savunması gerektiğine değindi:
“Kiracı, ev sahibi evi başkasına satsa bile çıkmak zorunda değildir. Mal sahibi evi satacaksa satabilir. Evin yeni sahibi yatırım için evi aldıysa kiracı ile anlaşabilir. Kiracılarını çıkartmak için evi satacağını söyleyen mal sahiplerine, ‘Siz hiç kiracı olmadınız mı?’ diye soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak hareket edin. Bazı mülk sahipleri acımasızca hareket ediyor. İnşaat malzemeleri pahalı olduğu için daire fiyatları da oldukça arttı. Atakum’da 40 m2’lik 1+1 bir dairenin fiyatı 1 milyon TL. Böyle bir durum yok. Samsun’daki konut sıkıntısının giderilmesi ve fiyatların aşağıya düşmesi için 20 bin hanelik konut inşa edilmesi lazım. Eğer yeteri kadar konut yapılırsa kira fiyatları 1500 TL’ye kadar düşer. Öte yandan bu yıl yapılan yurtlar dolayısıyla Samsun’da öğrenciler dışarıda kalmadı. Buna rağmen kira fiyatları düşmedi. Atakum’da en ucuz 1+1 kiralık daireleri eşyasız 2 bin eşyalı 4 bin TL olarak kiraya veriliyor. İmkanı olan öğrenciler yurt yerine yine bu evleri tercih ediyorlar.”
Samsun’da geçen yıl ortalama 800 TL olan kira fiyatları bu yıl 3.5 bin TL'den başlayıp, 10 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Gaziantep’te bir grup kiracı, ellerine aldıkları pankartlarla 1 saat boyunca sessizce bekleyerek, kiralara fahiş zamlar yapan ev sahiplerini protesto etti. Geçinemeyen vatandaşlar, kira artışlarında yaşanan yükselişin durmasını talep etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
EKONOMİ
Kiracılardan 'fahiş zam' eylemi: Aldığımız maaşın yarısı kiraya gidiyor
3 Ekim, 09:14
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