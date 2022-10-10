https://sputniknews.com.tr/20221010/enerji-bakani-donmezin-moskova-temaslarinda-gundem-dogalgaz-1062150903.html

Enerji Bakanı Dönmez’in Moskova temaslarında gündem doğalgaz

Enerji Bakanı Dönmez’in Moskova temaslarında gündem doğalgaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji diplomasisi için önce Almanya’ya sonrasında da Rusya’ya gidecek. Bakan Dönmez’in Rusya temaslarında ana... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T15:10+0300

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türkiye

fatih dönmez

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

rusya enerji bakanlığı

doğalgaz

rusya enerji haftası

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Rus Enerji Haftasına katılacak olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 12 -14 Ekim tarihlerinde Moskava’da temaslarda bulunacak. Bakan Dönmez’in temaslarında ki ana gündem maddesini ise doğalgaz oluşturacak.İlk durak AlmanyaBakan Dönmez enerji diplomasisine Almanya ziyareti ile başlayacak. Dönmez'in beraberindeki heyetle birlikte, 11 Ekim’de 4’üncüsü düzenlenecek Türk - Alman Enerji Forumu için Berlin’de bulunması öngörülüyor.Forumda, Bakan Dönmez ve Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in yanı sıra iki ülkenin özel sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilecek. Konuşmaların ardından yeşil hidrojen alanında işbirliği için bir protokol imzalanması öngörülüyor. Protokol ile iki ülke arasında hidrojen sektöründe işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.Forum kapsamında faaliyet gösteren 5 çalışma grubunda; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, altyapı, regülasyon ve termik santraller alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve Türkiye ile Almanya arasında enerji işbirliği alanında atılan adımlar pekiştirilecek.Moskova’da üst düzey temaslar gerçekleştirecekBakan Dönmez, Almanya'dan sonra temaslarına Rusya'da devam edecek. Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde üstlendiği arabulucu rolü enerjide alanında da devam ettirmeyi hedefliyor. Rusya'da, Rus Enerji Haftası'na katılacak olan Dönmez, başta doğalgaz olmak üzere enerjinin çeşitli başlıklarıyla ilgili bir dizi temaslarda bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirilecek.

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fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, rusya enerji bakanlığı, doğalgaz, rusya enerji haftası