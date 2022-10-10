https://sputniknews.com.tr/20221010/dolar-rekor-seviyenin-hemen-altinda-altin-fiyatlarinda-dusus-suruyor-1062137638.html

Dolar rekor seviyenin hemen altında, altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Dolar rekor seviyenin hemen altında, altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.19 TL’de yer alıyor. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T09:32+0300

2022-10-10T09:32+0300

2022-10-10T09:32+0300

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Dolar/TL, bir önceki haftanın son gününde, sınırlı yükselerek yeni zirvesi 18.61’e geldi.Haftaya da aynı seviyelerde başlayan dolar, şu sıralarda ise 18.58 liradan işlem görüyor, euro ise 18.19 TL.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı son 24 saatte binde 3 düşerek 1009 lira 81 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatında yaşanan bu değişiklikle çeyrek altın bin 671 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin 882 lira oldu.Ons altın fiyatı 1688 dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221007/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062056757.html

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