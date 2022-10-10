Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221010/dolar-rekor-seviyenin-hemen-altinda-altin-fiyatlarinda-dusus-suruyor-1062137638.html
Dolar rekor seviyenin hemen altında, altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Dolar rekor seviyenin hemen altında, altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.19 TL’de yer alıyor. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T09:32+0300
2022-10-10T09:32+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram fiyatı
gram altın
türk lirası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
Dolar/TL, bir önceki haftanın son gününde, sınırlı yükselerek yeni zirvesi 18.61’e geldi.Haftaya da aynı seviyelerde başlayan dolar, şu sıralarda ise 18.58 liradan işlem görüyor, euro ise 18.19 TL.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı son 24 saatte binde 3 düşerek 1009 lira 81 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatında yaşanan bu değişiklikle çeyrek altın bin 671 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin 882 lira oldu.Ons altın fiyatı 1688 dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062056757.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram fiyatı, gram altın, türk lirası
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram fiyatı, gram altın, türk lirası

Dolar rekor seviyenin hemen altında, altın fiyatlarında düşüş sürüyor

09:32 10.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
Abone olTelegram
Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.19 TL’de yer alıyor.
Dolar/TL, bir önceki haftanın son gününde, sınırlı yükselerek yeni zirvesi 18.61’e geldi.
Haftaya da aynı seviyelerde başlayan dolar, şu sıralarda ise 18.58 liradan işlem görüyor, euro ise 18.19 TL.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altının fiyatı son 24 saatte binde 3 düşerek 1009 lira 81 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatında yaşanan bu değişiklikle çeyrek altın bin 671 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin 882 lira oldu.
Ons altın fiyatı 1688 dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor.
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
7 Ekim, 09:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала