https://sputniknews.com.tr/20221010/dolar-rekor-seviyenin-hemen-altinda-altin-fiyatlarinda-dusus-suruyor-1062137638.html
Dolar rekor seviyenin hemen altında, altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Dolar rekor seviyenin hemen altında, altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.19 TL’de yer alıyor. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T09:32+0300
2022-10-10T09:32+0300
2022-10-10T09:32+0300
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Dolar/TL, bir önceki haftanın son gününde, sınırlı yükselerek yeni zirvesi 18.61’e geldi.Haftaya da aynı seviyelerde başlayan dolar, şu sıralarda ise 18.58 liradan işlem görüyor, euro ise 18.19 TL.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı son 24 saatte binde 3 düşerek 1009 lira 81 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatında yaşanan bu değişiklikle çeyrek altın bin 671 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin 882 lira oldu.Ons altın fiyatı 1688 dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062056757.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram fiyatı, gram altın, türk lirası
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram fiyatı, gram altın, türk lirası
Dolar rekor seviyenin hemen altında, altın fiyatlarında düşüş sürüyor
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Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.19 TL’de yer alıyor.
Dolar/TL, bir önceki haftanın son gününde, sınırlı yükselerek yeni zirvesi 18.61’e geldi.
Haftaya da aynı seviyelerde başlayan dolar, şu sıralarda ise 18.58 liradan işlem görüyor, euro ise 18.19 TL.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altının fiyatı son 24 saatte binde 3 düşerek 1009 lira 81 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatında yaşanan bu değişiklikle çeyrek altın bin 671 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin 882 lira oldu.
Ons altın fiyatı 1688 dolar üzerindeki seyrini sürdürüyor.