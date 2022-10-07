https://sputniknews.com.tr/20221007/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062056757.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL, bankalararası piyasada 18.58 civarında işlem görüyor, Euro/TL ise 18.20 seviyesinde seyrediyor. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T09:27+0300
2022-10-07T09:27+0300
2022-10-07T09:27+0300
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Dolar, tarihi zirveye yakın seyrediyor.Dolar/TL, bankalararası piyasada 18.58 civarında işlem görüyor. Kur, dün 18,.61'le tüm zamanların en yükseğini gördü.Euro/TL 18.20 seviyesinde seyrediyor.Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi yüzde 0,04 artarak 112.29 dolara yükselirken dün yüzde 1 artışla haftanın dip seviyesi olan 110.05 seviyesinden uzaklaşmıştı.Euro/dolar paritesi 0.97 seviyesine geriledi.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1700 dolar üzerindeki seyrini sürdürürken, uluslararası piyasalarda 1710 dolara el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1021 lira, çeyrek altın 1691 lira, yarım altın 3384 lira, cumhuriyet altını 6744 liraya alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062012435.html
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dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu
dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL, bankalararası piyasada 18.58 civarında işlem görüyor, Euro/TL ise 18.20 seviyesinde seyrediyor.
Dolar, tarihi zirveye yakın seyrediyor.
Dolar/TL, bankalararası piyasada 18.58 civarında işlem görüyor. Kur, dün 18,.61'le tüm zamanların en yükseğini gördü.
Euro/TL 18.20 seviyesinde seyrediyor.
Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi yüzde 0,04 artarak 112.29 dolara yükselirken dün yüzde 1 artışla haftanın dip seviyesi olan 110.05 seviyesinden uzaklaşmıştı.
Euro/dolar paritesi 0.97 seviyesine geriledi.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1700 dolar üzerindeki seyrini sürdürürken, uluslararası piyasalarda 1710 dolara el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1021 lira, çeyrek altın 1691 lira, yarım altın 3384 lira, cumhuriyet altını 6744 liraya alıcı buluyor.