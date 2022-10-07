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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20221007/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062056757.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL, bankalararası piyasada 18.58 civarında işlem görüyor, Euro/TL ise 18.20 seviyesinde seyrediyor. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T09:27+0300
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
altın
gram altın
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Dolar, tarihi zirveye yakın seyrediyor.Dolar/TL, bankalararası piyasada 18.58 civarında işlem görüyor. Kur, dün 18,.61'le tüm zamanların en yükseğini gördü.Euro/TL 18.20 seviyesinde seyrediyor.Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi yüzde 0,04 artarak 112.29 dolara yükselirken dün yüzde 1 artışla haftanın dip seviyesi olan 110.05 seviyesinden uzaklaşmıştı.Euro/dolar paritesi 0.97 seviyesine geriledi.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1700 dolar üzerindeki seyrini sürdürürken, uluslararası piyasalarda 1710 dolara el değiştiriyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1021 lira, çeyrek altın 1691 lira, yarım altın 3384 lira, cumhuriyet altını 6744 liraya alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062012435.html
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dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:27 07.10.2022
© AATL - Dolar
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AA
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Dolar/TL, bankalararası piyasada 18.58 civarında işlem görüyor, Euro/TL ise 18.20 seviyesinde seyrediyor.
Dolar, tarihi zirveye yakın seyrediyor.
Dolar/TL, bankalararası piyasada 18.58 civarında işlem görüyor. Kur, dün 18,.61'le tüm zamanların en yükseğini gördü.
Euro/TL 18.20 seviyesinde seyrediyor.
Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi yüzde 0,04 artarak 112.29 dolara yükselirken dün yüzde 1 artışla haftanın dip seviyesi olan 110.05 seviyesinden uzaklaşmıştı.
Euro/dolar paritesi 0.97 seviyesine geriledi.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 1700 dolar üzerindeki seyrini sürdürürken, uluslararası piyasalarda 1710 dolara el değiştiriyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1021 lira, çeyrek altın 1691 lira, yarım altın 3384 lira, cumhuriyet altını 6744 liraya alıcı buluyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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