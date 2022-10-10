https://sputniknews.com.tr/20221010/bakan-nebati-issizlik-96ya-gerilemis-ve-2014-mart-ayindan-bu-yana-en-dusuk-seviyesine-inmistir-1062141794.html

Bakan Nebati: İşsizlik 9.6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir

Bakan Nebati: İşsizlik 9.6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İşsizlik oranı 9.6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir" dedi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T11:46+0300

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2022-10-10T12:03+0300

ekonomi

nureddin nebati

ekonomi

işsizlik

türkiye ekonomi modeli

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından işsizlik verilerini değerlendirdi.Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221010/agustos-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1062138676.html

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nureddin nebati, ekonomi, işsizlik, türkiye ekonomi modeli, hazine ve maliye bakanlığı