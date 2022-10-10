https://sputniknews.com.tr/20221010/bakan-nebati-issizlik-96ya-gerilemis-ve-2014-mart-ayindan-bu-yana-en-dusuk-seviyesine-inmistir-1062141794.html
Bakan Nebati: İşsizlik 9.6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir
Bakan Nebati: İşsizlik 9.6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İşsizlik oranı 9.6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir" dedi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T11:46+0300
2022-10-10T11:46+0300
2022-10-10T12:03+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
işsizlik
türkiye ekonomi modeli
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından işsizlik verilerini değerlendirdi.Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/agustos-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1062138676.html
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nureddin nebati, ekonomi, işsizlik, türkiye ekonomi modeli, hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati, ekonomi, işsizlik, türkiye ekonomi modeli, hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Nebati: İşsizlik 9.6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir
11:46 10.10.2022 (güncellendi: 12:03 10.10.2022) Abone ol
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İşsizlik oranı 9.6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından işsizlik verilerini değerlendirdi.
Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.