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https://sputniknews.com.tr/20221010/agustos-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1062138676.html
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik ağustos ayında yüzde 9.6 ile tek haneye geriledi. İşsizlik temmuz... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T10:16+0300
2022-10-10T10:34+0300
ekonomi
işsizlik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,2 puan azalırken, Mart 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2014 yılının Mart ayında işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçmişti.Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 18 oldu.Ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarının bazı aylarına ilişkin verilerde revizyona gidildi.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bine çıktı. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak hesaplandı.Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 53 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustosta aylık bazda 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ağustosta aylık bazda 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220912/prof-aziz-konukman-genis-tanimli-issizlik-ve-net-hata-noksan-icin-meclis-arastirma-yapmali-1061123543.html
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işsizlik
işsizlik

Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

10:16 10.10.2022 (güncellendi: 10:34 10.10.2022)
© AFP 2022 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik ağustos ayında yüzde 9.6 ile tek haneye geriledi. İşsizlik temmuz ayında yüzde 10.1 düzeyindeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,2 puan azalırken, Mart 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2014 yılının Mart ayında işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçmişti.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 18 oldu.
Ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarının bazı aylarına ilişkin verilerde revizyona gidildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bine çıktı. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak hesaplandı.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 53 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustosta aylık bazda 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ağustosta aylık bazda 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.
Prof. Aziz Konukman: Geniş tanımlı işsizlik ve net hata noksan için Meclis araştırma yapmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
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Prof. Aziz Konukman: Geniş tanımlı işsizlik ve net hata noksan için Meclis araştırma yapmalı
12 Eylül, 21:01
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