Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin sezon finali fragmanı yayınlandı

09.10.2022

Geçen ay daha yayınlandığı ilk günde 25 milyon izleyiciye ulaşarak Amazon Prime Video'nun en iyi açılış yapan dizisi olan The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) ilk sezon finalinden fragman yayınlandı.Film serisinin hayranlarını ikiye bölen dizi 14 Ekim'de sekizinci bölümüyle final yapacak.Ancak büyük bütçesiyle adından sıkça söz ettiren dizinin ikinci sezon çekimleri de şimdiden başladı.Çekimler, ilk sezonda olduğu gibi Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde de çekimler gerçekleştirilecek.

