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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin sezon finali fragmanı yayınlandı
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin sezon finali fragmanı yayınlandı
Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi olan Güç Yüzükleri'nin ilk sezonu gelecek hafta izleyiciye veda edecek. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T03:34+0300
2022-10-09T03:34+0300
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yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
fragman
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Geçen ay daha yayınlandığı ilk günde 25 milyon izleyiciye ulaşarak Amazon Prime Video'nun en iyi açılış yapan dizisi olan The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) ilk sezon finalinden fragman yayınlandı.Film serisinin hayranlarını ikiye bölen dizi 14 Ekim'de sekizinci bölümüyle final yapacak.Ancak büyük bütçesiyle adından sıkça söz ettiren dizinin ikinci sezon çekimleri de şimdiden başladı.Çekimler, ilk sezonda olduğu gibi Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde de çekimler gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220823/izleyiciyle-bulusmasina-sayili-gunler-kaldi-yuzuklerin-efendisi-guc-yuzuklerinden-yeni-fragman-1060297857.html
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yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, fragman
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, fragman

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin sezon finali fragmanı yayınlandı

03:34 09.10.2022
© DHAYüzüklerin Efendisi evreninin bir devamı olarak izleyicilerle buluşan 'Güç Yüzükleri' dizisi
Yüzüklerin Efendisi evreninin bir devamı olarak izleyicilerle buluşan 'Güç Yüzükleri' dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© DHA
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Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi olan Güç Yüzükleri'nin ilk sezonu gelecek hafta izleyiciye veda edecek.
Geçen ay daha yayınlandığı ilk günde 25 milyon izleyiciye ulaşarak Amazon Prime Video'nun en iyi açılış yapan dizisi olan The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) ilk sezon finalinden fragman yayınlandı.
Film serisinin hayranlarını ikiye bölen dizi 14 Ekim'de sekizinci bölümüyle final yapacak.
Ancak büyük bütçesiyle adından sıkça söz ettiren dizinin ikinci sezon çekimleri de şimdiden başladı.
Çekimler, ilk sezonda olduğu gibi Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde de çekimler gerçekleştirilecek.
'Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
YAŞAM
Seyirciyle buluşmasına sayılı günler kaldı: 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden yeni fragman
23 Ağustos, 19:30
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