https://sputniknews.com.tr/20221009/yuzuklerin-efendisi-guc-yuzuklerinin-sezon-finali-fragmani-yayinlandi-1062114865.html
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin sezon finali fragmanı yayınlandı
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin sezon finali fragmanı yayınlandı
Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi olan Güç Yüzükleri'nin ilk sezonu gelecek hafta izleyiciye veda edecek. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T03:34+0300
2022-10-09T03:34+0300
2022-10-09T03:34+0300
yaşam
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
fragman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060972533_11:0:1401:782_1920x0_80_0_0_bf95eca0c154b400bfb915240c620283.png
Geçen ay daha yayınlandığı ilk günde 25 milyon izleyiciye ulaşarak Amazon Prime Video'nun en iyi açılış yapan dizisi olan The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) ilk sezon finalinden fragman yayınlandı.Film serisinin hayranlarını ikiye bölen dizi 14 Ekim'de sekizinci bölümüyle final yapacak.Ancak büyük bütçesiyle adından sıkça söz ettiren dizinin ikinci sezon çekimleri de şimdiden başladı.Çekimler, ilk sezonda olduğu gibi Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde de çekimler gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220823/izleyiciyle-bulusmasina-sayili-gunler-kaldi-yuzuklerin-efendisi-guc-yuzuklerinden-yeni-fragman-1060297857.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060972533_184:0:1227:782_1920x0_80_0_0_fda3d7179ce71ddae03de9a228c3214e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, fragman
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, fragman
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin sezon finali fragmanı yayınlandı
Abone ol
Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi olan Güç Yüzükleri'nin ilk sezonu gelecek hafta izleyiciye veda edecek.
Geçen ay daha yayınlandığı ilk günde 25 milyon izleyiciye ulaşarak Amazon Prime Video'nun en iyi açılış yapan dizisi olan The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) ilk sezon finalinden fragman yayınlandı.
Film serisinin hayranlarını ikiye bölen dizi 14 Ekim'de sekizinci bölümüyle final yapacak.
Ancak büyük bütçesiyle adından sıkça söz ettiren dizinin ikinci sezon çekimleri de şimdiden başladı.
Çekimler, ilk sezonda olduğu gibi Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde de çekimler gerçekleştirilecek.