https://sputniknews.com.tr/20220823/izleyiciyle-bulusmasina-sayili-gunler-kaldi-yuzuklerin-efendisi-guc-yuzuklerinden-yeni-fragman-1060297857.html

Seyirciyle buluşmasına sayılı günler kaldı: 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden yeni fragman

Seyirciyle buluşmasına sayılı günler kaldı: 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden yeni fragman

Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi uyarlaması 'Güç Yüzükleri'nden yeni fragman yayınlandı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime'da izleyicilerle... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T19:30+0300

2022-08-23T19:30+0300

2022-08-23T19:45+0300

yaşam

yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri

yüzüklerin efendisi

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Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden (The Rings of Power) yeni bir fragman yayınlandı. 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'nda 'Hobbit' ve 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. 1 milyar dolarlık bütçesiyle en pahalı televizyon dizisi olma özelliğini de elinde bulunduran dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak. J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220715/yuzuklerin-efendisi-guc-yuzukleri-dizisinden-ilk-uzun-fragman-1058748850.html

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yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, yüzüklerin efendisi