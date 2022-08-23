Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220823/izleyiciyle-bulusmasina-sayili-gunler-kaldi-yuzuklerin-efendisi-guc-yuzuklerinden-yeni-fragman-1060297857.html
Seyirciyle buluşmasına sayılı günler kaldı: 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden yeni fragman
Seyirciyle buluşmasına sayılı günler kaldı: 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden yeni fragman
Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi uyarlaması 'Güç Yüzükleri'nden yeni fragman yayınlandı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime'da izleyicilerle... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T19:30+0300
2022-08-23T19:45+0300
yaşam
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
yüzüklerin efendisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058714548_0:0:907:511_1920x0_80_0_0_02ac61843e83b5f8b16774f0b0146217.jpg
Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden (The Rings of Power) yeni bir fragman yayınlandı. 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'nda 'Hobbit' ve 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. 1 milyar dolarlık bütçesiyle en pahalı televizyon dizisi olma özelliğini de elinde bulunduran dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak. J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220715/yuzuklerin-efendisi-guc-yuzukleri-dizisinden-ilk-uzun-fragman-1058748850.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058714548_0:0:815:611_1920x0_80_0_0_b0c83f5ddcfe5d721aa54cae51958648.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, yüzüklerin efendisi
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, yüzüklerin efendisi

Seyirciyle buluşmasına sayılı günler kaldı: 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden yeni fragman

19:30 23.08.2022 (güncellendi: 19:45 23.08.2022)
© Prime Video/Ben Rothstein'Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power'
'Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© Prime Video/Ben Rothstein
Abone olTelegram
Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi uyarlaması 'Güç Yüzükleri'nden yeni fragman yayınlandı. Dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime'da izleyicilerle buluşacak.
Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden (The Rings of Power) yeni bir fragman yayınlandı.

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'nda 'Hobbit' ve 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek.
1 milyar dolarlık bütçesiyle en pahalı televizyon dizisi olma özelliğini de elinde bulunduran dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak. J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan yapımın oyuncu kadrosunda Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Robert Aramayo ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.

Toplam 5 sezon ve 50 saat sürecek olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime üzerinden yayına başlayacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2022
YAŞAM
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden ilk uzun fragman
15 Temmuz, 12:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала