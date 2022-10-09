https://sputniknews.com.tr/20221009/tarihi-beylerbeyi-hamami-satista-1062117773.html

Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışta

Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışta

Tarihi 244 yıl öncesine dayanan Beylerbeyi Hamamı, satışa çıkarıldı. 19 hissedar, ikinci derecede tarihi eser niteliğindeki yapı için 48 milyon lira istiyor. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T10:32+0300

2022-10-09T10:32+0300

2022-10-09T10:32+0300

yaşam

türkiye

istanbul

beylerbeyi

hamam

üsküdar

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İstanbul Üsküdar'daki 244 yıllık tarihi Beylerbeyi Hamamı satılıyor.1778 yılında I. Abdülhamid Han tarafından Rabia Sultan adına yaptırılan Beylerbeyi Hamamı, hisse sahipleri tarafından 48 milyon liradan satışa çıkarıldı.Tarihi hamam, 4 yıkanma, 14 giyinme odasıyla birlikte 698 metrekare net alana sahip. Restorasyon projesi 6 No'lu Koruma Kurulu tarafından onaylanan, ikinci derece tarihi eser statüsüne sahip Beylerbeyi Hamamı'nın, bir dönem Müzeyyen Senar, Seyfi Dursunoğlu gibi ünlü sanatçıları da ağırladığı biliniyor.Tarihi hamamın 19 hisse sahibinden Yüksel Bal, satış süreciyle ilgili bilgi verdi. Bal, "Hamam dedem tarafından 1964 yılında alınmış. O zaman 3 yaşındaydım. O günden bugüne önce dedem, sonra babam ve amcam tarafından 2012 yılına kadar çalıştırıldı. 5-6 yıl da ben idare ettim ama, daha sonra hamamlar iş yapmaz oldu ve burayı kapattık. 1993 yılına kadar buraya pazar da dahil günlük 150 kişi geliyordu. Son zamanlarda günde 5-10 kişiye düştü" diye konuştu.Hamamdaki anılarından da bahseden Bal, "Bütün ünlüler, Fecri Ebcioğlu, Müzeyyen Senar buraya geliyordu. Senar köpeğiyle geldiği için bayağı problem, kavga oluyordu. Diğer müşteriler köpeğini kabul etmiyordu. Benim köpeğim sizden daha temiz diyordu. Böyle şeylerin yaşandığı günler oldu. En son buraya Huysuz Virjin geliyordu" diye konuştu.'Hamam kültürü bitti'Hamam kültürünün artık kalmadığını dile getiren Bal, "Biz 70'li yıllarda haftada 1-2 defa hamama giriyorduk. Son yıllarda biz bile kullanmadık çünkü, evimizde banyo var, her şey var. O da zaten hamamların sonunu getirdi. Hamam kültürü bitti. Çalıştıracak eleman da kalmadı. Keseci, tellak diyoruz, artık onları da kimse yapmak istemiyor" dedi.Bal, "Bütün her şey neredeyse orijinal. Camlar Fransa'dan gelmiş. Renkli camlar, ahşap kısım, mermerler orijinal. Sadece duvardaki fayanslar değişti. Hamam çelik konstrüksiyondur. Hiçbir zaman çökmez, yıkılmaz" ifadelerini kullandı.

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