https://sputniknews.com.tr/20220909/diyarbakirin-tarihini-degistiren-amida-hoyuk-kazildikca-tarih-degisiyor-1061012227.html

Diyarbakır'ın tarihini değiştiren Amida Höyük: Kazıldıkça tarih değişiyor

Diyarbakır'ın tarihini değiştiren Amida Höyük: Kazıldıkça tarih değişiyor

Diyarbakır’ın bilinen tarihini değiştiren Amida Höyük’te kazı çalışmaları sürüyor. Artuklu Sarayı Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, “En büyük beklentimiz... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T13:12+0300

2022-09-09T13:12+0300

2022-09-09T13:18+0300

görüş

diyarbakır

arkeolojik kazı

artuklu

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Hurri-Mitanniler, Bit-Zamani Krallığı, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular'ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın tarihi Suriçi'ndeki 9 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılar devam ediyor. Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı arkeolojik kazısı onlarca gönüllü arkeologla yapılıyor. Kazı çalışmalarında şu ana kadar sarayın divanesi, kabul salonu, gizli kaçış tüneli ve bazı bölümler gün yüzüne çıkarıldı.‘İlk yerleşim M.Ö. 7000 yıllarında’Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılarda elde edilen bulgular kent tarihinin izlerinin daha da derinlerde olduğuna işaret ediyor.Amida Höyük'te ilk yerleşimin M.Ö. 7000 yıllarında Orta Neolitik döneminde başlandığı belirtiliyor.‘El-Cezeri'nin su dağıtım sistemini tespit ettik’Kazılarda El-Cezeri'nin su dağıtım sistemini de tespit ettiklerini belirten Yıldız, "Artuklu Sarayı'nın diğer bir önemi de El-Cezeri'nin yaşamış olduğu yer olmasıdır. El-Cezeri burada 25 yıl yaşamış ve El-Hiyel kitabını burada yazmıştır. Sibernetik biliminin, otomasyon biliminin temelleri burada atılmıştır. Şu an yaptığımız kazılarda El-Cezeri'nin su dağıtım sistemini tespit ettik. Amida Höyük'ün içerisindeki kaçış tünelinde bir su kaynağı bulunmaktadır" dedi.‘Binlerce yıl bölge bu alanda yönetiliyor’İç Kale Artuklu Sarayı kazısının Diyarbakır’da Cumhuriyet Döneminde yapılan ilk kazı olduğunu ifade eden Yıldız “Amida Höyük hem ilin hem bölgenin kalbi ve beyni konumundadır. Binlerce yıl bölge aslında bulunduğumuz bu alanda yönetiliyor. Tabii bizim şuan kazı yaptığımız alan Roma ve devamında Artuklu Sarayı’dır. Artuklular döneminde onarıldığı için Artuklu Sarayı adını veriyoruz. Ama Höyüğün içerisinde bu sarayın dışında erken tarihli 2 saray daha olduğunu biliyoruz. Hurriler dönemine ait bir saray olduğunu biliyoruz. Bir de kaynaklarda Asurlar dönemine ait bir sarayın varlığından bahsediliyor” dedi.‘M.Ö. 7.OOO’lerden itibaren burada bir yaşam olduğu tespit edildi’Yıldız, şöyle devam etti:‘Büyük beklentimiz erken tarihli bir çivi yazılı belgedir’Kazı çalışmalarından beklentilerini anlatan Yıldız, şunları söyledi: ‘Sürprizlere ve yeni verilere açık bir kazı’Planlanan kazı takvimine ilişkin olarak da Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20210802/amida-hoyukte-osmanli-donemine-ait-el-bombalari-bulundu-1045134643.html

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diyarbakır, arkeolojik kazı, artuklu