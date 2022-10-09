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https://sputniknews.com.tr/20221009/milli-sporcu-adem-asil-altin-madalya-kazandi-1062127383.html
Milli sporcu Adem Asil altın madalya kazandı
Milli sporcu Adem Asil altın madalya kazandı
Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, halka aletinde milli sporcu Adem Asil altın, İbrahim Çolak da bronz... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T18:58+0300
2022-10-09T18:58+0300
spor
türkiye
cimnastik
adem asil
altın madalya
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Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu. İbrahim Çolak bronz madalyanın sahibi olduYarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.
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türkiye, cimnastik, adem asil, altın madalya
türkiye, cimnastik, adem asil, altın madalya

Milli sporcu Adem Asil altın madalya kazandı

18:58 09.10.2022
© AAMilli sporcu Adem Asil
Milli sporcu Adem Asil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, halka aletinde milli sporcu Adem Asil altın, İbrahim Çolak da bronz madalya kazandı.
Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı. Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.
Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu. İbrahim Çolak bronz madalyanın sahibi oldu
Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.
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