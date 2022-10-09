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https://sputniknews.com.tr/20221009/julia-firtinasi-1-derece-kasirgaya-donustu-1062115386.html
Julia Fırtınası, 1. derece kasırgaya dönüştü
Julia Fırtınası, 1. derece kasırgaya dönüştü
Karayip Denizi'nin güneyinde meydana gelen, Kolombiya'nın San Andres ve Providencia adalarının arasından geçmekte olan Julia Fırtınası'nın, 1. derece kasırgaya... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T04:43+0300
2022-10-09T04:43+0300
dünya
nikaragua
kasırga
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ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, pazar sabahı Nikaragua'nın batı kıyılarını vurması beklenen tropik Julia Fırtınası'nın, 1. derece kasırgaya dönüştüğünü duyurdu.Yapılan açıklamada, "ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve Hava Kuvvetleri Rezervi keşif uçaklarından elde edilen veriler, Julia'nın, San Andres ve Providencia adaları yakınından geçerken bir kasırgaya dönüştüğünü gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.Julia Kasırgası'nın, saatte 28 kilometre hızla ilerlediği ve saatte 120 kilometre hızında sürekli rüzgarlara ulaştığı belirtildi.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek alarm durumundayız. Julia Fırtınası'nın bir kasırgaya dönüşmesi ve gece 7 ile 9 arasında San Andres'e ulaşması kuvvetle muhtemeldir. Tüm otel altyapısı, savunmaz durumdaki halka barınacak yer açmalı" duyurusunda bulunmuştu.Kasım 2020'de bölgeyi vuran Iota Kasırgası, Providencia Adası'nın altyapısının yüzde 98'ine zarar vermişti.Pazar sabahı Nikaragua'ya ulaşması beklenen ve ülkede 800 bin kişiyi tehdit eden Julia Kasırgası nedeniyle ülkede sarı alarm ilan edilmiş ve batı kıyısında tahliyeler başlamıştı.Yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221008/kasirgaya-donusmesi-beklenen-julia-firtinasi-nikaraguaya-ilerliyor-1062110020.html
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nikaragua, kasırga
nikaragua, kasırga

Julia Fırtınası, 1. derece kasırgaya dönüştü

04:43 09.10.2022
© AAGrace Kasırgası, Meksika'nın Karayip kıyılarına ulaştı
Grace Kasırgası, Meksika'nın Karayip kıyılarına ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
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Karayip Denizi'nin güneyinde meydana gelen, Kolombiya'nın San Andres ve Providencia adalarının arasından geçmekte olan Julia Fırtınası'nın, 1. derece kasırgaya dönüştüğü açıklandı.
ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, pazar sabahı Nikaragua'nın batı kıyılarını vurması beklenen tropik Julia Fırtınası'nın, 1. derece kasırgaya dönüştüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada, "ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve Hava Kuvvetleri Rezervi keşif uçaklarından elde edilen veriler, Julia'nın, San Andres ve Providencia adaları yakınından geçerken bir kasırgaya dönüştüğünü gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.
Julia Kasırgası'nın, saatte 28 kilometre hızla ilerlediği ve saatte 120 kilometre hızında sürekli rüzgarlara ulaştığı belirtildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek alarm durumundayız. Julia Fırtınası'nın bir kasırgaya dönüşmesi ve gece 7 ile 9 arasında San Andres'e ulaşması kuvvetle muhtemeldir. Tüm otel altyapısı, savunmaz durumdaki halka barınacak yer açmalı" duyurusunda bulunmuştu.
Kasım 2020'de bölgeyi vuran Iota Kasırgası, Providencia Adası'nın altyapısının yüzde 98'ine zarar vermişti.
Pazar sabahı Nikaragua'ya ulaşması beklenen ve ülkede 800 bin kişiyi tehdit eden Julia Kasırgası nedeniyle ülkede sarı alarm ilan edilmiş ve batı kıyısında tahliyeler başlamıştı.
Yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlamıştı.
Larry Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
DÜNYA
Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor
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