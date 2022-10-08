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https://sputniknews.com.tr/20221008/kasirgaya-donusmesi-beklenen-julia-firtinasi-nikaraguaya-ilerliyor-1062110020.html
Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor
Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor
Karayip Denizi'nin güneyinde doğan ve kasırgaya dönüşmesi beklenen tropik Julia Fırtınası'nın Nikaragua'ya ilerlediği açıklandı. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T23:39+0300
2022-10-08T23:39+0300
dünya
kasırga
fırtına
nikaragua
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ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamayla, saatte 64 kilometre hıza ulaşan Julia Fırtınası'nın, pazar sabahı Nikaragua'ya ulaşmadan önce şiddetini artıracağını ve Nikaragua'nın kıyı kesimi ile Kolombiya'nın Providencia ve San Andres adalarında kasırga uyarısının bulunduğunu duyurdu.Açıklamada, hafta sonu Orta Amerika'da yaşamı tehdit eden ani sel ve çamur sellerinin oluşabileceği uyarısında bulunuldu.Nikaragua Ulusal Afet Önleme Sistemi, Julia Fırtınası nedeniyle ülke çapında sarı alarm durumuna geçildiğini, fırtınanın en yüksek 95 kilometre hıza ulaştığı ve ülkeye 550 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.Nikaragua'da 800 binden fazla kişiyi tehdit eden Julia Fırtınası nedeniyle ülkenin Karayip sahilindeki çeşitli bölgelerden insanların tahliyesi devam ediyor.Yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlıyor.Julia Fırtınası, Nikaragua'nın batısında bulunan Kolombiya'ya ait San Andres ve Providencia adalarını da tehdit ediyor.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek alarm durumundayız. Julia Fırtınası'nın bir kasırgaya dönüşmesi ve gece 7 ile 9 arasında San Andres'e ulaşması kuvvetle muhtemeldir. Tüm otel altyapısı, savunmaz durumdaki halka barınacak yer açmalı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/abdyi-vuran-ian-kasirgasinda-can-kaybi-100u-asti-1061924011.html
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kasırga, fırtına, nikaragua
kasırga, fırtına, nikaragua

Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor

23:39 08.10.2022
© Fotoğraf : Twitter/Astro_MeganLarry Kasırgası
Larry Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© Fotoğraf : Twitter/Astro_Megan
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Karayip Denizi'nin güneyinde doğan ve kasırgaya dönüşmesi beklenen tropik Julia Fırtınası'nın Nikaragua'ya ilerlediği açıklandı.
ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamayla, saatte 64 kilometre hıza ulaşan Julia Fırtınası'nın, pazar sabahı Nikaragua'ya ulaşmadan önce şiddetini artıracağını ve Nikaragua'nın kıyı kesimi ile Kolombiya'nın Providencia ve San Andres adalarında kasırga uyarısının bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, hafta sonu Orta Amerika'da yaşamı tehdit eden ani sel ve çamur sellerinin oluşabileceği uyarısında bulunuldu.
Nikaragua Ulusal Afet Önleme Sistemi, Julia Fırtınası nedeniyle ülke çapında sarı alarm durumuna geçildiğini, fırtınanın en yüksek 95 kilometre hıza ulaştığı ve ülkeye 550 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Nikaragua'da 800 binden fazla kişiyi tehdit eden Julia Fırtınası nedeniyle ülkenin Karayip sahilindeki çeşitli bölgelerden insanların tahliyesi devam ediyor.
Yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlıyor.
Julia Fırtınası, Nikaragua'nın batısında bulunan Kolombiya'ya ait San Andres ve Providencia adalarını da tehdit ediyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek alarm durumundayız. Julia Fırtınası'nın bir kasırgaya dönüşmesi ve gece 7 ile 9 arasında San Andres'e ulaşması kuvvetle muhtemeldir. Tüm otel altyapısı, savunmaz durumdaki halka barınacak yer açmalı" ifadelerini kullandı.
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